Morta la chef Anna Matscher dopo una malattia, aveva ottenuto una stella Michelin da autodidatta

Lutto in Alto Adige: è morta dopo una breve e grave malattia la chef stellata Anna Matscher. Aveva 63 anni. Assieme alla famiglia gestiva il rinomato ristorante “Zum Löwen” a Tesimo, in provincia di Bolzano. Autodidatta, è stata la prima e finora unica donna altoatesina ad essere insignita di una stella Michelin.

Morta la chef stellata Anna Matscher

Anna Matscher si è spenta all’età di 63 anni nella giornata di giovedì 27 marzo.

Come riporta Ansa, a portare via la chef stellata altoatesina è stata una breve e grave malattia da cui purtroppo non è riuscita a guarire.

Chi era Anna Matscher

Originaria di San Candido, in provincia di Bolzano, Anna Matscher era una rinomata chef, l’unica donna altoatesina finora a ricevere una stella Michelin.

Da giovane voleva diventare massaggiatrice, studiando a Vienna, ma poi aveva deciso di seguire la passione per la cucina che aveva ereditato dalla madre.

“La vita è piena di sorprese…e spesso segue percorsi imprevedibili”, raccontava sul sito del suo ristorante.

Nel 1987 insieme al marito aveva rilevato la locanda “Zum Löwen” di Tesimo, in provincia di Bolzano, che negli anni successivi è diventato un rinomato ristorante gourmet.

La stella Michelin da autodidatta

Cuoca autodidatta, Anna Matscher nel 1997 ha ottenuto una stella Michelin, diventando così la prima e finora unica chef donna stellata dell’Alto Adige.

“Per me, cucinare è molto più di una professione. È una vocazione. Una passione che mia madre mi ha trasmesso fin da piccola e che ho perfezionato attraverso anni di apprendimento e sperimentazione”, raccontava sul sito del ristorante.

Da qualche tempo il ristorante era chiuso per la sua malattia, ma dovrebbe riaprire a breve.