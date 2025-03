Rissa tra bimbi di 10 anni a Bolzano, botte e spray urticante: arrivano i genitori e partono gli insulti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un bambino ferito e un intervento della Polizia il bilancio di un episodio di violenza tra bambini avvenuto a Bolzano, in via Palermo. Martedì scorso, nel primo pomeriggio, due ragazzini di appena 10 anni sono stati protagonisti di una aggressione reciproca in mezzo alla strada.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la pattuglia della Squadra “Volanti” è stata chiamata in via Palermo dalla Centrale Operativa della Questura, dopo che alcuni cittadini attoniti hanno segnalato al numero di emergenza 112 una furibonda lite tra i due giovanissimi. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato i bambini ancora in preda alla rabbia e intenti a picchiarsi con inaudita violenza.

Uso di spray urticante

Una volta separati e bloccati, è emerso che uno dei due ragazzini aveva utilizzato uno spray urticante al peperoncino, spruzzandolo negli occhi del rivale. Il bambino colpito lamentava una continua lacrimazione e forti dolori al viso, rendendo necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118 in ambulanza.

Coinvolgimento delle famiglie

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i familiari dei due bambini, che, appreso quanto accaduto, hanno iniziato a insultarsi pesantemente, tentando di passare alle vie di fatto. Anche in questo caso, i poliziotti sono riusciti a calmare gli animi e a separare i membri delle famiglie, affidando la piccola vittima alle cure del personale sanitario.

Conseguenze legali

In considerazione della giovanissima età dei protagonisti, inferiore ai 14 anni, non sono stati adottati provvedimenti di carattere penale, poiché non punibili. Tuttavia, data la gravità dell’accaduto, la Divisione Anticrimine della Questura provvederà a segnalare la vicenda ai Servizi Sociali.

