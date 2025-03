Disturbano la preghiera al Centro Emergenza Freddo di Bolzano e scoppia il caos: rissa con mazze e bastoni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso il Centro Emergenza Freddo di Bolzano. La rissa, scoppiata tra alcuni ospiti della struttura, è stata sedata grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in seguito a segnalazioni di problematiche di ordine e di sicurezza pubblica presso il Centro Emergenza Freddo di Via Gobetti. La situazione è degenerata in una rissa tra più persone, alcune delle quali armate di mazze e bastoni.

Identificazione dei coinvolti

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato quattro persone coinvolte nella rissa: E. I. di 24 anni, M.M. di 21 anni, entrambi cittadini marocchini, A.P., cittadino pakistano di 35 anni, e K.T.A., cittadino ghanese di 53 anni. Tutti e quattro risultano titolari dello status di protezione internazionale.

Causa della rissa

Dai primi accertamenti, la causa scatenante della rissa sarebbe stato un diverbio tra i due più adulti, disturbati durante il momento di preghiera da alcuni giovani che mangiavano e lanciavano avanzi di cibo. La situazione è stata inizialmente bloccata dagli addetti alla sicurezza e poi definitivamente sedata dai poliziotti.

Provvedimenti legali

I quattro individui sono stati accompagnati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di rissa. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha richiesto la revoca dello status di asilo politico per i coinvolti, al fine di emettere un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza di garantire sicurezza e rispetto delle leggi all’interno delle strutture di accoglienza, evidenziando come situazioni di questo tipo generino disagio e preoccupazione tra gli operatori e i cittadini. L’intervento della Polizia ha permesso di riportare la calma e prevenire ulteriori criticità.

