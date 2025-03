Morto l’attore Denis Arndt della scena cult dell’interrogatorio di Basic Instinct con Sharon Stone

Cinema in lutto per la morte dell’attore Denis Arndt, il poliziotto della celebre scena dell’interrogatorio di Basic Instinct. L’interprete aveva 86 anni ed è stato un noto caratterista, apparso nelle serie tv Avvocati a Los Angeles, The Practice – Professione avvocati e La famiglia Brock

La morte di Denis Arndt

Come riporta The Hollywood Reporter, l’annuncio della scomparsa dell’attore statunitense è stato dato il 30 marzo dalla famiglia.

Arndt è morto martedì 25 marzo nella sua casa di Ashland, in Oregon, dove viveva da tempo.

Fonte foto: IPA

Denis Arndt in una scena del film Bandidas

Lascia la moglie, Magee, con cui è stato sposato per 45 anni, i suoi figli, Scott, Tammy, Laurie, Kirsten, Bryce, McKenna e Tanner e molti nipoti, pronipoti e pro-pronipoti.

La sua famiglia ha ricordato che Denis “invece dei fiori, ti chiedeva di prendere la vita per le palle e seguire la tua passione“.

La carriera di Denis Arndt

Arndt era nato il 23 febbraio 1939 a Issaquah, una città nello stato di Washington. Nel 1980 è stato membro dell’Oregon Shakespearean Festival.

Nel 1988 aveva preso parte al film Ultimi echi di guerra, nello stesso periodo aveva anche interpretato il marito appena sposato del personaggio di Mary Tyler Moore nella sitcom Annie McGuire, in cui Adrien Brody interpretava suo figlio.

Nel 1992 è stato uno dei poliziotti che occhieggiavano a Catherine Tramell, interpretata da Sharon Stone, nell’iconica scena dell’interrogatorio in Basic Instinct di Paul Verhoeven.

Si è fatto conoscere anche nel telefilm Avvocati a Los Angeles ricoprendo il ruolo dell’avvocato Jack Sollers.

Ha poi interpretato un altro avvocato, Franklin Dell, in La famiglia Brock per quattro stagioni (1993-96), per poi recitare in episodi di In tribunale con Lynn, Csi – Scena del crimine, Providence, Boston Public, S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine e Jag – Avvocati in divisa.

Alla sua prima e unica apparizione a Broadway, all’età di 77 anni, Arndt ha ricevuto consensi per la sua interpretazione del macellaio irlandese Alex Priest in Heisenberg di Simon Stephens, che ha debuttato al Manhattan Theatre Club nel giugno 2015 prima di passare al Samuel J. Friedman Theatre di Broadway 15 mesi dopo, ottenendo una nomination ai Tony Awards.