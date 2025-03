Esplosione in una palazzina a Villanterio vicino Pavia, salvate le persone tra le macerie

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un improvviso boato nel cuore della mattinata ha scosso gli abitanti del piccolo comune di Villanterio, in provincia di Pavia. Una esplosione si è verificata in una palazzina di via Donizetti, uno stabile di più piani che è stato sventrato dalla deflagrazione forse causata da una fuga di gas. Diversi residenti tratti in salvo da sotto le macerie dai Vigili del Fuoco.

L’esplosione nella palazzina a Villanterio (Pavia)

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi – domenica 30 marzo 2025 – a Villanterio, comune della provincia di Pavia, dove in via Donizetti un boato ha scosso il vicinato intorno alle ore 11.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, una esplosione è avvenuta in una palazzina di due piani, la cui facciata è stata completamente sventrata dalla deflagrazione.

I Vigili del Fuoco intervenuti in seguo all’esplosione avvenuta in una palazzina di Villanterio, in provincia di Pavia

Diverse le persone presenti nelle rispettive abitazioni al momento dell’esplosione, alcune delle quali rimaste sotto le macerie fino all’arrivo dei primi soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’esplosione sono quindi accorsi i Carabinieri, il personale medico del 118 e i Vigli del Fuoco, che hanno immediatamente dato inizio alle ricerche dei feriti tra le macerie. Attivati in supporto anche i nuclei specializzati Usar (Urban search and rescue) e i Cinofili.

Al momento dello scoppio, nella palazzina erano presenti un uomo, unico residente del primo piano, uscito autonomamente dallo stabile, e gli anziani abitanti degli altri appartamenti al piano terra. I vigili del fuoco hanno cercato tre dispersi sotto le macerie.

Tutte le persone sono state tratte in salvo. Il sessantenne proprietario dell’appartamento dal quale sarebbe nata l’esplosione ha riportato diverse ustioni, e si trova ora all’ospedale San Matteo di Pavia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le condizioni dello stabile

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai Vigili del Fuoco e dalle Forze dell’Ordine, la causa dell’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas.

Le diverse squadre ei vigili del fuoco dei comandi di Pavia e Lodi intervenute hanno poi effettuato le necessarie verifiche allo stabile, che è stato al momento dichiarato inagibile.

L’esplosione ha sventrato l’appartamento ma non ha fatto crollare la palazzina, con i muri esterni della casa che hanno ceduto e sono crollati in strada. Assente al momento dell’esplosione una ragazza, che vive in un altro appartamento della palazzina.