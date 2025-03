Concerti di Lady Gaga a Milano il 19 e 20 ottobre al Forum di Assago: biglietti in vendita dal 31 marzo

Grande attesa per le tappe italiane del tour mondiale di Lady Gaga. La popstar internazionale ha lanciato le date dei 32 concerti tra Stati Uniti ed Europa del The Mayhem Ball Tour, per il nuovo e omonimo album. La cantautrice americana tornerà nel nostro Paese dopo 7 anni con due esibizioni al Forum di Assago, a Milano, in programma a ottobre 2025. E tra i fan si prepara la corsa per accaparrarsi i biglietti.

I concerti ad ottobre a Milano

Lady Gaga ha annunciato il tour per il suo settimo disco, lanciato il 7 marzo e già in vetta alle classifiche, in un post sui suoi profili social, con il quale promette uno spettacolo progettato per essere un’esperienza “teatrale ed elettrizzante”.

Tra le 16 città del mondo scelte dalla popstar per il suo show ci sarà anche Milano, dove ritornerà dopo il Joanne World Tour del 2018 con due date, il 19 e 20 ottobre 2025, all’Unipol Forum di Assago.

Quando prendere i biglietti per Lady Gaga

L’annuncio ha scatenato l’euforia dei fan italiani della cantautrice, facendo scattare il conto alla rovescia: le prevendite saranno disponibili dalle 12 di lunedì 31 marzo alle 22 di mercoledì 2 aprile, per i titolari di carta Mastercard, che avranno priorità sui biglietti.

La vendita generale sarà aperta, invece, a partire dalle 12 di giovedì 3 aprile, sul portale “Livenation.it”.

Gli organizzatori dei concerti di Lady Gaga in Italia fanno sapere, inoltre, che sarà possibile acquistare anche una varietà di pacchetti Vip, con contenuti diversi a seconda delle opzioni scelte, nelle quali sono previsti biglietti premium, accesso alla lounge Vip prima dello show, merchandising in edizione limitata e molto altro.

Il Mayhem Ball Tour

Il The Mayhem Ball Tour partirà il 16 luglio a Las Vegas, dopo i concerti di Lady Gaga al Coachella 2025 e negli stadi di Città del Messico e Singapore, per fare fare tappa in Nord America, Europa e Regno Unito, con doppia data nel Vecchio continente a Milano, Barcellona e Berlino.

“Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018 – ha dichiarato la popstar promuovendo gli appuntamenti – C’è qualcosa di elettrizzante negli stadi, e amo ogni momento di quei concerti. Ma con The Mayehm Ball volevo creare un’esperienza diversa, qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso, che si prestasse meglio all’arte teatrale dal vivo che amo realizzare”.