AC/DC in concerto a Imola domenica 20 luglio 2025, quando saranno in vendita i biglietti: le informazioni

Buona notizia per i fan di una delle più importanti band rock mondiali, gli AC/DC: la band australiana ha infatti annunciato il ritorno in Italia, con un concerto in programma per domenica 20 luglio 2025 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. I biglietti saranno messi in vendita dal prossimo venerdì 7 febbraio.

Gli AC/DC in concerto a Imola

A poco più di un anno di distanza dal concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia, gli AC/DC, storica band hard rock australiana, farà il suo ritorno in Italia con una nuova data.

Con un post pubblicato sui propri profili social, la band originaria di Sidney ha annunciato le nuove tappe del POWER UP Tour europeo, che questa estate vedrà 12 concerti in 10 Paesi, tra i quali l’Italia.

Angus Young e Brian Johnson degli AC/DC in concerto: la band australiana ha annunciato una tappa a Imola, biglietti in vendita solo su Ticketone

Domenica 20 luglio 2025 gli AC/DC suoneranno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dopo aver festeggiato lo scorso anno i 50 anni di carriera con un tour mondiale e la ristampa di buona parte della loro discografia.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per l’unica data italiana del POWER UP Tour (scritto “PWR/UP”) saranno disponibili a partire dalle ore 11 di mattina di venerdì 7 febbraio.

I biglietti per il concerto di Imola saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone, e potranno essere acquistati sia online che nei punti vendita fisici, per un acquisto massimo di 4 biglietti per account. I bambini fino a 6 anni potranno accedere gratuitamente

I biglietti saranno nominativi: in caso di necessità il nome potrà essere cambiato, ma una sola volta e a partire da venerdì 20 giugno. Per i portatori di handicap, l’accreditamento sarà gestito dalla Onlus Mani Amiche tramite il loro sito.

I concerti in Italia degli AC/DC

Come detto, gli AC/DC torneranno in Italia dopo il concerto del maggio 2024 a Reggio Emilia davanti a 100mila spettatori. La band australiana, capitanata oggi dai fratelli Young (i chitarristi Angus e Stevie) e dal cantante Brian Johnson, ha però una lunga storia di concerti nel nostro Paese.

I primi risalgono addirittura al settembre 1984, quando la band tenne due concerti: il giorno 5 allo stadio comunale di Nettuno (Roma) e il giorno 7 allo stadio comunale di Torino.

Gli AC/DC hanno però anche già suonato a Imola, il 9 luglio 2015, durante il “Rock or Bust Tour” davanti a 92mila spettatori. Il loro ritorno fa felice anche il sindaco di Imola, Marco Panieri: “A 10 anni di distanza siamo pronti a vivere di nuovo quella magia straordinaria, accogliendo fan e appassionati nella nostra città”.