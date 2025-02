Shakira ricoverata in Perù dopo dolori addominali, cancellato il concerto: "I medici dicono che non posso"

La pop star Shakira è stata ricoverata in Perù nella notte del 15 febbraio dopo aver accusato forti dolori addominali. La cantante colombiana ha annunciato l’annullamento del suo concerto a Lima, previsto per la sera successiva, scusandosi con i fan e spiegando che i medici le hanno sconsigliato di esibirsi. “Sono molto triste di non poter salire sul palco oggi. Non vedevo l’ora di riunirmi ai miei incredibili fan qui in Perù”, ha scritto sui suoi profili social.

Il ricovero d’urgenza di Shakira

Secondo quanto riportato da Ansa, Shakira si sarebbe recata al pronto soccorso della Clinica Delgado di Lima dopo aver avvertito forti dolori addominali. Gli esami effettuati dai medici hanno suggerito la necessità di un ricovero per ulteriori accertamenti. Nonostante la sua volontà di esibirsi, le condizioni di salute della cantante non lo hanno permesso.

Shakira ha informato personalmente i suoi fan attraverso un messaggio sui social: “Mi dispiace informarvi che mi sono recata al pronto soccorso per un problema addominale e al momento sono ricoverata in ospedale. I medici mi hanno comunicato che non sono in condizioni sufficienti per esibirmi questa sera”.

Shakira è ricoverata in ospedale: i fan davanti alla clinica

Il concerto di Lima, attesissimo dai suoi sostenitori dopo 14 anni di assenza della cantante dal Perù, è stato annullato all’ultimo minuto. Tuttavia, il suo staff e gli organizzatori stanno lavorando per trovare una nuova data.

Il supporto dei fan a Lima

Non appena la notizia del ricovero si è diffusa, centinaia di fan si sono radunati fuori dalla Clinica Delgado per mostrare il loro affetto e sostegno alla cantante. La polizia ha dovuto presidiare l’area per gestire la folla e garantire la sicurezza.

Non è la prima volta che Shakira si trova costretta a cancellare un concerto per motivi di salute. Nel 2018 aveva dovuto rinviare uno spettacolo a Los Angeles a causa di un virus, mentre in passato aveva già sofferto di problemi alle corde vocali.

Nonostante lo stop forzato, la cantante spera di riprendersi rapidamente per poter continuare il suo tour mondiale, che prevede quasi 50 tappe in America Latina prima di proseguire negli Stati Uniti e in Canada fino alla fine di giugno.

Un tour tra successi e messaggi di empowerment

Il “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” celebra i 30 anni di carriera di Shakira e rappresenta anche un momento di rinascita artistica dopo la fine della sua relazione con Gerard Piqué. Durante i concerti, la cantante non si limita alla musica, ma lancia anche messaggi di empowerment femminile, con riferimenti alla sua esperienza personale e al concetto di “branco di lupi”, simbolo della sua resilienza.

Ogni concerto della tournée include dettagli iconici, come il microfono a forma di lupo e i “comandamenti del branco” che incoraggiano la solidarietà tra donne e l’importanza della propria indipendenza. Tra questi spiccano frasi come: “Il lupo non attacca mai, si difende” e “Le lupe non competono tra loro, si aiutano a vicenda”.

Al momento, Shakira rimane in ospedale sotto osservazione. I fan di tutto il mondo attendono aggiornamenti sulla sua salute e sulla nuova programmazione del concerto di Lima.