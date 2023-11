Shakira colpevole di frode fiscale: cantante patteggia multa milionaria per evitare di finire in carcere

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Dopo essere stata accusata di frode fiscale, la cantante colombiana Shakira è riuscita ad evitare il processo che si sarebbe dovuto tenere in Spagna, a Barcellona. La pop star è stata invece condannata al pagamento di una multa milionaria, che sostituirà la pena detentiva e che mette la parola fine alla vicenda.

Le accuse a Shakira

Problemi giudiziari non da poco, quelli avuto recentemente dalla pop star colombiana Shakira in Spagna, che ha rischiato un processo per frode fiscale.

Secondo le accuse dell’agenzia delle entrate spagnola infatti, la cantante avrebbe frodato il fisco per 6 milioni di euro nel 2018, quando risiedeva nel Paese insieme all’allora compagno Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona con il quale la relazione si p interrotta nel 2022.

Fonte foto: ANSA Shakira durante la sua testimonianza davanti la Corte Superiore di Giustizia della Catalogna, a Barcellona

L’artista colombiana, secondo le accuse, avrebbe evaso le tasse grazie una “rete di società” situate in paradisi fiscali. Oltre alla frode del 2018, alle accuse si è poi aggiunta una causa per frode da 14,5 milioni, avvenuta tra il 2012 e il 2014.

La richiesta dei procuratori

In seguito all’accertamento delle cifre monstre evase dalla cantante, i procuratori spagnoli non sono andati per il sottile, richiedendo una pena detentiva di oltre otto anni e una multa di 24 milioni di dollari.

E nonostante inizialmente Shakira avesse negato ogni incriminazione, affermando di essersi trasferita in Spagna sono nel 2015 (mantenendo fino a quel momento la residenza alle Bahamas), l’accusa ha sostenuto che l’artista “ha utilizzato una serie di società” con sede in paradisi fiscali “con l’intenzione di non pagare” le tasse in Spagna.

Nella mattinata di oggi – lunedì 20 novembre – Shakira si è presentata in tribunale a Barcellona, dal quale è uscita con un patteggiamento e una multa milionaria da pagare.

L’accordo di Shakira

Il primo passo di Shakira per poter evitare il carcere è stato quello, necessario, dell’ammissione di colpa davanti al giudice, il quale ha deciso di multare la cantante per una cifra pari al 50 per cento dell’importo della frode: quasi 7,5 milioni di euro.

Shakira è stata inoltre condannata a tre anni di carcere con la condizionale, pena che è stata però commutata in una ulteriore sanzione, pari a 432mila euro.

Con questo accordo si chiude quindi la controversia tra il fisco spagnolo e la cantante colombiana, per la quale non ci sarà nessun processo.

Come riportato da Internazionale però, nonostante quanto detto al giudice, Shakira, tramite i suoi legali, ha voluto rivendicare la propria innocenza, affermando di aver ammesso la propria colpevolezza solo per proteggere la sua carriera e i suoi figli: “Avevo due opzioni – ha detto la pop star – Affrontare una lunga battaglia legale, sacrificando la mia tranquillità e quella dei miei figli, rinunciando a pubblicare album e ad andare in tour, oppure lasciarmi alle spalle questo capitolo della mia vita”.