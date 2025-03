Clizia Incorvaia risponde a Francesco Sarcina dopo la querela per le foto della figlia: "Un giorno leggerà"

Clizia Incorvaia respinge le accuse di sfruttamento dall’immagine della figlia, nonostante l’ennesima denuncia dell’ex marito Francesco Sarcina. Il frontman de Le Vibrazioni ha querelato l’ex moglie per le possibili ripercussioni sulla bimba di 9 anni dell’esposizione sui social a cui la sottoporrebbe la madre, anche, sostiene, per trarne profitto economico.

La battaglia legale dell’ex coppia si è riaccesa dopo che Francesco Sarcina ha presentato la quarta integrazione di denuncia, che si aggiunge alla querela e alla causa civile in atto, sull’accusa di sovraesposizione mediatica della figlia Nina, presentando dei messaggi scambiati con Clizia Incorvaia.

Al centro della disputa in corso da anni c’è proprio la preoccupazione del cantante sul “sano sviluppo psico-fisico” della bambina, secondo lui troppo spesso presente sui profili social della madre e senza la sua autorizzazione. Secondo Sarcina, inoltre, l’influencer guadagnerebbe sull’immagine della figlia.

Il giorno dopo la notizia dell’ulteriore denuncia dell’ex marito, Incorvaia ha risposto alle accuse con un post e alcune story sul suo profilo Instagram: “Sono una persona che ama profondamente sua figlia. E so che, nonostante la fine di un matrimonio, lei è una bambina meravigliosa, serena, risolta, felice” scrive pubblicando una foto del pancione, probabilmente di quando era incinta di Nina.

“Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo – si legge nel post – Le parole restano, e feriscono più dei fatti. Se io, fino ad oggi, ho taciuto e ho omesso l’impossibile, l’ho fatto solo per proteggere mia figlia. Per evitarle di finire in un vortice mediatico, per non farle leggere certe cose sui giornali o sentirle nei talk show. E soprattutto per non compromettere l’idea che potrà avere di suo padre”.