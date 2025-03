Francesco Sarcina querela l'ex moglie Clizia Incorvaia: "Comportamenti lesivi per mia figlia"

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, ha denunciato l’ex moglie Clizia Incorvaia, accusandola di comportamenti dannosi verso la propria figlia. I rapporti tra i due sono tesi dal 2019, ma negli ultimi giorni il frontman ha deciso di sporgere querela contro l’influencer.

Perché Francesco Sarcina ha querelato l’ex moglie Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina non vuole che le immagini della figlia Nina di 9 anni, avuta con Clizia Incorvaia, sua ex moglie, vengano pubblicate sui social. Malgrado una querela, tre integrazioni di denuncia e una causa civile, lei continua a pubblicarle.

La questione sembra non finire, visti i comportamenti della modella e influencer, oggi felicemente moglie di Paolo Ciavarro. La spinosa vicenda legata alla piccola era partita da Milano per poi finire sulle scrivanie della Procura di Roma.

L’arrivo di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina allo show di Laura Biagiotti durante la Fashion Week Woman del 2019, anno in cui i due erano ancora insieme

Per una volta, a tener banco nel mondo dello spettacolo e social, non è una querelle che viaggia su cifre per il mantenimento o sui giorni in cui badare alla figlia. Anzi, riguarda la privacy di una bimba – a detta del padre – “sfruttata” per permettere alla madre di fare soldi. C’è da dire che quest’ultima aveva pubblicamente dichiarato in passato, di avere il consenso del papà e di esporla di comune accordo.

Il frontman de Le Vibrazioni porta in causa l’SMS incriminante

A svelare le vere intenzioni della donna, secondo Sarcina, ci sarebbe un messaggio. “Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla Sig.ra Incorvaia di cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualemente: ‘Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc‘, come da screenshot che si allega; ammettendo dunque che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su siffatta gestione”.

Francesco Sarcina ha paura di ripercussioni

Il frontman de Le Vibrazioni è preoccupato per le ripercussioni che potrebbero esserci sullo stato psicofisico della figlia. Il motivo principale sta nel fatto che “essendo figlia di personaggi pubblici la sua immagine possa girare più facilmente”, portandola a rischi e pericoli.

Ha riferito che senza il suo consenso nulla dovrebbe essere fatto né pubblicato. La Incorvaia però, con il suo account pubblico di oltre 862mila followers, sembra non curarsene e continuare a pieno la sua attività, continuando a mettere al centro anche la bambina.

Sarcina ha precisato inoltre che la donna posta foto della piccola taggando i profili di aziende di moda, con varie sponsorizzazioni, cosa che sta a certificare la pubblicizzazione di queste.

Il precedente e la denuncia ritirata

Nel 2019 il cantautore aveva denunciato la modella, rimessa in seguito perché “la Sig.ra Incorvaia anche per tramite degli avvocati aveva interrotto tali condotte. Le stesse sono tuttavia riprese e non è mia intenzione tollerare un simile atteggiamento riservandomi di agire con una istanza innanzi al Tribunale dei Minorenni affinché venga valutata la situazione anche in sede civile ritenendo detti comportamenti gravemente lesivi per il sano sviluppo psicofisico di mia figlia Nina”, si legge nell’attuale querela presentata e ora al vaglio anche della Magistratura Civile.

Le parole dell’avvocato difensore di Sarcina, Mariapaola Marro

Mariapaola Marro, penalista che difende Sarcina nella vicenda, ha dichiarato: “Abbiamo richiesto all’autorità giudiziaria di operare una vigorosa verifica, volta ad accertare, alla luce delle numerose foto e video prodotte senza il consenso del padre, se vi sia stato o meno uno sfruttamento a fini commerciali dell’immagine della minore in violazione del fondamentale diritto alla tutela dell’infanzia, che rischia di essere gravemente compromesso dall’esposizione mediatica di questo materiale, con conseguente possibile compromissione dello stesso benessere fisico e psichico della bimba e con pregiudizio alla sua possibilità di un’equilibrata crescita e inserimento social, compromessa da una continua, ossessiva esposizione mediatica”.

L’addio di Clizia Incorvaia alla suocera Eleonora Giorgi

Di recente Clizia Incorvaia ha partecipato con commozione al funerale della suocera Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, avuto 33 anni fa con l’attore Massimo Ciavarro. L’attrice è deceduta per un tumore al pancreas, le cure sperimentali ricevute non sono bastate.