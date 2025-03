Eleonora Giorgi è morta a 71 anni in una clinica di Roma: l'attrice aveva un tumore al pancreas

Eleonora Giorgi è morta dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. L’attrice si è spenta a 71 anni nella clinica Paideia di Roma, dove ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. Dopo la drammatica diagnosi, resa nota nell’ottobre 2023, l’interprete è più volte apparsa in tv, sempre con il sorriso, spiegando che continuava ad apprezzare la vita e a esserle grata, nonostante avesse piena consapevolezza della gravità della malattia da cui era stata colpita.

Morta a 71 anni Eleonora Giorgi: la conferma della famiglia

“Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”. Così la famiglia dell’attrice nel rendere noto il decesso.

Eleonora Giorgi ha avuto due figli: Andrea, nato dal matrimonio con Angelo Rizzoli, e Paolo, frutto della relazione con l’attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di mare 2 e sposato nel 1993.

Fonte foto: IPA Fotogramma del film ‘Mia moglie è una strega’, Eleonora Giorgi e Renato Pozzetto

I figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro vicini alla madre fino alla fine

In questi mesi, Andrea ha presenziato in diversi programmi televisivi per presentare il libro “Non ci sono buone notizie. L’anno più bello di mia madre, nonostante tutto”. Finché Eleonora Giorgi è rimasta in forze, ha affiancato il figlio durante le ospitate.

Il libro è un racconto intimo di quanto vissuto dall’attrice da quando ha scoperto di essere stata aggredita da un tumore al pancreas.

Andrea ha spiegato più volte che è stata proprio sua madre a spingerlo a dare alle stampe il volume e a ‘sponsorizzarlo’ in tv e sui media con il fine di sensibilizzare sul tema relativo alla lotta ai tumori.

Eleonora Giorgi: “Mesi spaventosi, ma è stato l’anno più bello della mia vita”

Durante le ultime interviste rilasciate, la Giorgi ha sottolineato che da quando ha scoperto di aver un tumore la sua famiglia si è compattata come mai era successo prima.

Oltre ai figli, è stato molto presente fino alla fine anche il suo ex compagno Massimo Ciavarro, con il quale Eleonora era rimasta in ottimi rapporti.

“Questi ultimi 14 mesi sono stati spaventosi a livello fisico, ma per quello che si è creato con la mia famiglia è stato l’anno più bello della mia vita. Ho fatto tutti gli step nella medicina, è una situazione molto difficile”. Così Eleonora Giorgi a Verissimo lo scorso gennaio, nel corso di una delle ultime apparizioni televisive.

Eleonora Giorgi ricordata da vip e politici

La scomparsa dell’attrice ha toccato sia tanti vip, da Carlo Conti a Simona Ventura, sia diversi politici, da Matteo Salvini ad Antonio Tajani.

Non sono mancate le interviste a chi ha lavorato con lei, da Carlo Verdone a Renato Pozzetto.