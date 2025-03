Vip ricordano Eleonora Giorgi, i post da Carlo Conti e Simona Ventura a Enrico Montesano e Claudio Amendola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La notizia della morte di Eleonora Giorgi ha smosso i cuori di molti personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno voluto rendere omaggio alla memoria dell’attrice con i loro toccanti ricordi. Da Carlo Conti a Simona Ventura, in tanti hanno dedicato un pensiero a Eleonora Giorgi sui social network.

Il messaggio di Carlo Conti per Eleonora Giorgi

Carlo Conti, recentemente impegnato a Sanremo 2025 nel ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival, ha pubblicato un post nella mattinata di lunedì 3 marzo, pochi minuti dopo la notizia della morte di Eleonora Giorgi.

Conti ha ricordato un episodio che l’ha visto protagonista proprio assieme all’attrice solo un anno fa: “È stato un onore consegnare un anno fa ad Eleonora Giorgi il David di Donatello alla carriera”.

Fonte foto: ANSA

Una combo di foto di Eleonora Giorgi, nell’arco della sua vita e carriera.

Massimo Giannini: “Grazie Eleonora Giorgi”

Massimo Giannini di La Repubblica ha voluto ringraziare – via social – Eleonora Giorgi. Il suo messaggio, a corredo di un’immagine dell’attrice sorridente, nonostante il tumore al pancreas: “Morire da vivi. Con un sorriso. Grazie, Eleonora“.

Simona Ventura su Eleonora Giorgi: “Fortunata ad averti conosciuto”

Anche Simona Ventura ha voluto ricordare Eleonora Giorgi: “Quanto mi dispiace Eleonora. Sei stata un esempio di forza e coraggio. Sono stata fortunata ad averti conosciuto. Abbraccio fortissimo Paolo, Andrea e i loro cari. Mi mancherai”.

Morta Eleonora Giorgi: il ricordo di Enrico Vanzina

Il regista Enrico Vanzina ha reso omaggio alla memoria di Eleonora Giorgi durante la trasmissione Mattino Cinque: “Un grandissimo dolore. Ho tantissimi ricordi. Ci conoscevamo da ragazzi, prima ancora di fare cinema. Per me è una cosa che va al di là del personaggio pubblico, è una questione privata. L’ultima volta che l’ho vista è stata un anno fa a un Festival a cui è venuta ospite. Quello che mi ha colpito veramente è la tenacia, l’intelligenza, la gentilezza e anche talvolta la durezza di questa donna che ha affrontato la vita con un carattere molto particolare. Non si è mai piegata a niente“.

Fulvio Abbate: “Ciao Eleonora, ti voglio bene”

Fulvio Abbate ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme ad Eleonora Giorgi sui social, con la scritta “Ciao Eleonora, ti voglio bene“.

Federico Zampaglione, Eleonora Giorgi e il film Borotalco

Il cantante Federico Zampaglione ha scelto uno scatto di Eleonora Giorgi nel film “Borotalco” di Carlo Verdone per rendere omaggio all’attrice: “Ti ricorderò sempre così“, ha scritto.

Il ricordo di Claudio Amendola su Eleonora Giorgi

Claudio Amendola ha affidato a LaPresse il suo omaggio a Eleonora Giorgi nel giorno della sua morte: “Un grande dispiacere, un’icona del nostro cinema. Ho percepito una grandissima dignità, ho visto ultimamente una sua apparizione tv in cui da grande signora e da grande donna parlava del suo problema, una sorta di saluto a tutti noi. Mi ha colpito molto. Sempre con il sorriso. È stato dolce e doloroso”.

Enrico Montesano: “Non accade spesso”

Ai microfoni di Adnkronos l’attore Enrico Montesano ha ricordato l’attrice così: “Abbiamo lavorato insieme in un film (Grand Hotel Excelsior del 1982, ndr), ma pur non avendo girato scene insieme, tutte le volte che l’ho incontrata dopo lei è stata sempre estremamente affettuosa ed espansiva, mostrando un lato umano di grande affabilità, di apertura, di gentilezza, di cortesia e affettuosità. E la cosa mi ha colpito molto. Quando mi incontrava diceva cose molto carine su di me, e questo mi ha sempre piacevolmente sorpreso, perché nel nostro ambiente, e non solo, non accade spesso. Mi dispiace molto che abbia interrotto la sua vita così presto, era ancora giovane. Ma riflettendo su quanto ha fatto negli ultimi tempi credo sia stato importante che abbia fatto della sua sofferenza un esempio, cercando di dare forza agli altri”.