Morta Eleonora Giorgi, annuncio in diretta di Federica Panicucci a Mattino 5: "Notizia che non volevamo dare"

Nelle scorse ore è morta Eleonora Giorgi. Non appena la notizia è stata resa pubblica, l’annuncio del decesso è rimbalzato ovunque sui social, sulle testate online e nelle trasmissioni tv. Anche a “Mattino 5” si è parlato della scomparsa dell’attrice. Federica Panicucci è apparsa visibilmente commossa nel far sapere al pubblico del decesso della 71enne romana.

Morta Eleonora Giorgi, l’annuncio di Federica Panicucci a Mattino 5

“La notizia è quella che non volevamo dare, stamattina si è spenta Eleonora Giorgi. Era malata da tempo, abbiamo vissuto con lei le tappe della malattia. Aveva un tumore al pancreas. Un abbraccio va ai figli e a tutta la famiglia”. Così Federica Panicucci nell’annunciare la morte dell’attrice.

“Sono commosso, è sempre stata una donna di grande cuore. Sempre molto disponibile; è stata d’esempio anche nella malattia per i messaggi che ha mandato. Veramente un esempio”, ha dichiarato il giornalista Riccardo Signoretti, ospite in studio.

“Lei sapeva di avere poco tempo davanti, ma diceva di voler vivere al meglio gli ultimi giorni con i suoi cari”, ha ricordato la conduttrice, sottolineando come fino all’ultimo l’attrice abbia mantenuto una atteggiamento positivo.

“Ha sempre sperato in un miracolo fino all’ultimo, la grande forza dell’ottimismo”, la chiosa di Signoretti.

Eleonora Giorgi e l’anno più bello della sua vita

Federica Panicucci ha anche evidenziato che Eleonora Giorgi, da quando ha saputo di essere stata aggredita da un tumore al pancreas nell’ottobre 2023, ha condiviso ogni tappa del suo “percorso complicato e critico” con il pubblico, mostrandosi sempre sorridente e grata alla vita.

In più occasioni la Giorgi ha spiegato che l’ultimo anno della sua esistenza, quello appunto segnato dalla lotta contro il cancro, è stato il più bello della sua vita in quanto la malattia ha fatto sì che la sua famiglia si unisse come mai era accaduto prima.

Tra le persone che sono rimaste vicine all’attrice fino all’ultimo ci sono i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e il padre di quest’ultimo, Massimo, che con Eleonora, dopo la rottura sentimentale, è rimasto in ottimi rapporti.

“Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”, ha scritto la famiglia dell’attrice in una nota.

Eleonora Giorgi ricordata da vip e politici

Non sono mancate le interviste a chi ha lavorato con lei, da Carlo Verdone a Renato Pozzetto.

La scomparsa dell’attrice ha toccato sia tanti vip, da Carlo Conti a Simona Ventura, sia diversi politici, da Matteo Salvini ad Antonio Tajani.