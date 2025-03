Eleonora Giorgi ricordata da Carlo Verdone, il post sui social: "Grazie amore mio, esempio per tutti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Carlo Verdone ha ricordato Eleonora Giorgi, nel giorno della morte della celebre attrice italiana, con un toccante post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il messaggio di cordoglio si apre così “Grazie amore mio”. L’attore (e regista) ha definito la collega “un grande, coraggioso esempio per tutti”.

Il post di Carlo Verdone per Eleonora Giorgi

Pochi minuti dopo la notizia ufficiale della morte di Eleonora Giorgi, Carlo Verdone ha pubblicato un toccante messaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora”.

Il riferimento è ai film “Borotalco” del 1982 e “Compagni di scuola” del 1988, entrambi diretti da Carlo Verdone.

Fonte foto: ANSA

Eleonora Giorgi, in una foto che risale al mese di maggio del 2024.

Il post di Carlo Verdone prosegue così: “Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore“.

La chiosa finale dell’attore e regista: “A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”.

Eleonora Giorgi è morta a 71 anni per tumore al pancreas

A dar notizia della morte di Eleonora Giorgi è stata la sua famiglia: “Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”, si legge nell’annuncio.

L’attrice, che era stata colpita da un tumore al pancreas, si è spenta all’età di 71 anni nella clinica Paideia di Roma, dove ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita.

L’annuncio della morte di Eleonora Giorgia Mattino Cinque

La notizia della morte di Eleonora Giorgi è stata resa nota mentre su Canale 5 andava in onda Mattino Cinque.

La conduttrice Federica Panicucci, in diretta, ha detto commossa: “La notizia è quella che non volevamo dare, ma si è spenta, questa mattina, Eleonora Giorgi. Era malata da tempo, come sapevate. Abbiamo vissuto con lei tutte le tappe della sua malattia. Aveva un tumore al pancreas. Un abbraccio va naturalmente ai figli e alla famiglia.