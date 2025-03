La politica ricorda Eleonora Giorgi, i post sui social da Salvini a Tajani: "Col sorriso fino all'ultimo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Anche il mondo della politica ricorda Eleonora Giorgi, scomparsa lunedì 3 marzo 2025 all’età di 71 anni. Molti esponenti politici, dai ministri ai parlamentari, hanno voluto dedicare un pensiero sui social all’attrice, a partire dai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Salvini ricorda Eleonora Giorgi

“Oggi ci lascia una grande donna di cinema che, nonostante la malattia, ha combattuto e ha saputo vivere la vita fino all’ultimo, con il sorriso. Buon viaggio Eleonora”.

Così su Facebook il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ricorda Eleonora Giorgi, scomparsa all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas.

Da Tajani a Santanché, i messaggi dei ministri per l’attrice

“Ci ha lasciati Eleonora Giorgi, stella del cinema italiano. Una donna coraggiosa che non ha mai smesso di sorridere e combattere per la sua vita, anche di fronte ad una terribile malattia. Condoglianze alla sua famiglia. Possa riposare in pace”.

Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani ricorda l’attrice scomparsa.

Anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha dedicato un post su X a Giorgi: “La tua voglia di vivere non morirà. Ricorderemo il tuo sorriso più forte della sofferenza. Buon viaggio Eleonora”.

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Eleonora Giorgi, eclettica popolare interprete del cinema italiano il cui talento ha segnato intere generazioni di spettatori spaziando tra ruoli brillanti e drammatici con intensità e autenticità. Alla sua famiglia il più sentito cordoglio mio e del ministero della Cultura”. Così in una nota il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

I post dei politici

“Ci rattrista la notizia della scomparsa di Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano. Ricordo il suo sorriso e la sua gentilezza quando la incontravo negli studi tv. Ha lottato per la vita fino all’ultimo e questo le renderà per sempre onore. Condoglianze sentite alla famiglia”, scrive su X il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono”. Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, usa una citazione di Eleonora Giorgi per ricordare l’attrice scomparsa.

“Addio ad Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano – scrive su X – con il racconto della sua malattia ha regalato umanità e verità a tutti noi. Il suo sorriso e la sua forza resteranno per sempre nella nostra memoria”.

“É morta Eleonora Giorgi dopo una lunga e dolorosa malattia. Mi spiace molto. Io la ricordo in particolare per Borotalco un film di Verdone che ho particolarmente amato”, ricorda Francesco Borrelli di Avs.

Edoardo Rixi, viceministro al Mit della Lega, commenta così su X: “Una preghiera per Eleonora Giorgi, un’icona della nostra gioventù. Con lei se ne va un altro pezzo di quell’Italia bella, solare e autentica, che ha saputo vivere e sognare un futuro migliore con grazia, talento e il sorriso sempre negli occhi”.

“Eleonora Giorgi è stata un’icona del cinema italiano, che ha saputo attraversare generazioni con il suo carisma e la sua versatilità. Con grande coraggio e dignità, ha affrontato la battaglia contro una grave malattia, mostrando una forza d’animo e una resilienza che saranno sempre d’ispirazione per tutti noi”, scrivono in una nota gli esponenti M5S in commissione Cultura.

“La sua determinazione e il suo spirito luminoso – continuano – resteranno un esempio di bellezza non solo artistica, ma anche umana. Ci stringiamo alla sua famiglia e alle persone a lei più care in questo momento di profondo dolore”.

“Quella gioia di vivere che emanava dagli occhi, quel sorriso contagioso, quella capacità di interpretare lo spirito del tempo, e, infine, la sua bellezza pulita, hanno reso Eleonora Giorgi non solo l’attrice che tutti conosciamo, ma anche una persona di famiglia”.

Così il vicepresidente FdI della Camera, Fabio Rampelli, che aggiunge: “Esprimo la mia vicinanza ai congiunti e alla comunità più ampia del cinema italiano che con lei perde una delle protagoniste assolute della bellissima stagione della commedia italiana”.

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Eleonora Giorgi, straordinaria attrice che ha segnato la storia del cinema italiano. La sua forza e il suo coraggio nell’affrontare la malattia sono stati un esempio per tutti noi”, commenta su X Davide Faraone, capogruppo alla Camera di Italia Viva.

“Il suo talento e la sua passione continueranno a vivere attraverso i suoi film, così come il suo indimenticabile sorriso. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari”.