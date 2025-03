Eleonora Giorgi ricordata da Renato Pozzetto: "Mi dispiace molto, non ci sentivamo da anni"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio e dolore per la scomparsa di Eleonora Giorgi, venuta a mancare lunedì 3 marzo 2025 a Roma all’età di 71 anni. Tra questi quello di Renato Pozzetto, protagonista assieme all’attrice di diversi film cult degli anni Ottanta: “Mi dispiace molto”.

Renato Pozzetto ricorda Eleonora Giorgi

“Mi dispiace molto, anche se non ci sentivamo da tanti anni”. Così Renato Pozzetto commenta all’Adnkronos la scomparsa di Eleonora Giorgi.

L’attore e comico milanese, oggi 84enne, ha condiviso più volte il set con l’attrice, che si è spenta oggi a 71 anni in una clinica romana a causa di un tumore al pancreas.

Fonte foto: IPA Eleonora Giorgi e Renato Pozzetto in “Mia moglie è una strega”

Assieme Giorgi e Pozzetto sono stati protagonisti di diversi film cult dei primi anni Ottanta, come Mia moglie è una strega (1980) e Mani di fata (1983).

“L’ho frequentata solo sul set – ricorda l’attore, ma la ricordo come una collega molto brava, e puntuale nel suo lavoro”.

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas

Nel novembre 2023 Eleonora Giorgi aveva annunciato di avere un tumore al pancreas, raccontando poi con il passare dei mesi che la malattia stava progredendo.

Quindi il ricovero nelle scorse settimane in una clinica romana, dove è stata sottoposta alla terapia del dolore.

Il ricordo di Carlo Verdone

Tra i tanti messaggi di vip e politici anche quello di Carlo Verdone, regista e protagonista di uno dei film più noti di Eleonora Giorgi, Borotalco (1982).

“Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore”, ha scritto su Facebook l’attore e regista romano.

“A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita“.