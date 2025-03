Clizia Incorvaia dopo la morte di Eleonora Giorgi cita Henry Scott Holland: il commovente saluto alla suocera

“La morte non è niente”. Clizia Incorvaia, la moglie di Paolo Ciavarro, cita una poesia di Henry Scott Holland per salutare la suocera Eleonora Giorgi, scomparsa oggi, lunedì 3 marzo 2025, all’età di 71 anni. La modella e influencer è stata tra i primi a dedicare un pensiero all’attrice con un commovente post su Instagram.

Eleonora Giorgi, il saluto della nuora Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi, malata da tempo di tumore al pancreas, si è spenta oggi 3 marzo in una clinica di Roma, lasciando nel dolore i figli Andrea e Paolo e l’ex marito Massimo Ciavarro.

E la moglie di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, che ha dedicato un commovente e lungo post sulla sua pagina Instagram per salutare la suocera.

Fonte foto: ANSA

Incorvaia ha postato una carrellata di foto di famiglia, con la suocera, il marito e il piccolo Gabriele.

Accompagnata dal testo di una struggente poesia di Henry Scott Holland, La morte non è niente.

La poesia di Henry Scott Holland

Di seguito il testo tradotto in italiano della poesia di Henry Scott Holland La morte non è niente (Death is nothing at all il titolo originale inglese):

La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte:

è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano

quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:

è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore.

ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace.

Chi era Henry Scott Holland

Henry Scott Holland è stato un teologo e scrittore britannico. Nato il 27 gennaio 1847, morì nel marzo 1918.

È stato docente di filosofia al Christ Church College e all’Università di Oxford e canonico della cattedrale di St. Paul a Londra.

È stato autore di numerosi articoli e libri, molti dei quali incentrati sulle ingiustizie sociali.

Death is nothing at all (La morte non è niente) è il suo scritto più noto, una poesia sul dolore della separazione, che non è definitiva finché vive in noi il ricordo dei defunti.

Chi è Clizia Incorvaia

Classe 1980, originaria di Pordenone, Clizia Incorvaia è una influencer e modella.

Ha iniziato a lavorare come modella dopo essersi trasferita a Milano per studiare Scienze della comunicazione alla Cattolica.

Nel 2008 è approdata in tv partecipando a due programmi di Piero Chiambretti, Markette e Chiambretti Night.

Dopo aver recitato in alcuni film, nel 2016 ha partecipato a Pechino Express insieme all’allora marito Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni.

Nel 2020 è stata nel cast del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto l’attuale marito, Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia ha due figli: Nina, nata nel 2015 dalla relazione con il primo marito, Francesco Sarcina, e Gabriele, nato nel 2022.