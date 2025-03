Lucio Corsi canterà sul palco dell'Eurovision 2025 martedì 13 maggio, la scaletta ufficiale della semifinale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Eurovision 2025 sempre più vicino. Gli organizzatori del Festival di musica più importante d’Europa hanno rivelato la scaletta ufficiale delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 che si terranno a Basilea in Svizzera il 13 e il 15 maggio. Il nostro Lucio Corsi è qualificato di diritto alla finale ma si esibirà comunque con la sua Volevo essere un duro anche durante le semifinali, come parte dello spettacolo.

Eurovision 2025, quando canterà Lucio Corsi

Sono state diffuse sui canali social dell’Eurovision Song Contest 2025 la scaletta e l’ordine delle esibizioni dei cantanti delle due semifinali del festival.

Come sappiamo, a rappresentare l’Italia dopo il forfait di Olly sarà Lucio Corsi, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025 con Volevo essere un duro.

Fonte foto: IPA Lucio Corsi, secondo a Sanremo 2025

Come già accaduto lo scorso anno, i cantanti dei Big 5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) e del Paese ospitante (Svizzera) si esibiranno nelle semifinali come parte dello spettacolo, anche se sono qualificati di diritto per la finale.

Lucio Corsi salirà sul palco dell’Eurovision nella prima semifinale, martedì 13 maggio, dopo il Belgio, 11° in scaletta.

Nella stessa serata ci saranno anche Tommy Cash dell’Estonia con la tanto discussa Espresso macchiato e Gabry Ponte con Tutta l’Italia, in rappresentanza di San Marino.

La scaletta della prima semifinale – 13 maggio

Di seguito la scaletta ufficiale della prima semifinale dell’Eurovision 2025, in programma il 13 maggio:

Islanda: VÆB – Róa Polonia: Justyna Steczkowska – Gaja Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato Spagna: Melody – Esa Diva Ucraina: Ziferblat – Birth of Pray Svezia: Kaj – Bara bada bastu Portogallo: Napa – Deslocado Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights Italia: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Azerbaigian: Mamagama – Run With U San Marino: Gabry Ponte feat. Andrea Bonomo & Edwyn Roberts – Tutta l’Italia Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm Paesi Bassi: Claude – C’est la vie Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake Svizzera: Zoë Më – Voyage Cipro: Theo Evan – Shh

La scaletta della seconda semifinale – 15 maggio

Questo invece l’ordine delle esibizioni della seconda semifinale di giovedì 15 maggio:

Australia: Go-Jo – Milkshake Man Montenegro: Nina Žižić – Dobrodošli Irlanda: Emmy – Laika Party Lettonia: Tautumeitas – Bur man laimi Armenia: Parg – Survivor Austria: JJ – Wasted Love Regno Unito: Remember Monday – What The Hell Just Happened? Grecia: Klavdia – Asteromata Lituania: Katarsis – Tavo Akys Malta: Miriana Conte – Serving Georgia: Mariam Shengelia – Freedom Francia: Louane – Maman Danimarca: Sissal – Hallucination Cechia: Adonxs – Kiss Kiss Goodbye Lussemburgo: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Israele: Yuval Raphael – New Day Will Rise Germania: Abor & Tynna – Baller Serbia: Princ – Mila Finlandia: Erika Vikman – Ich komme

Fonte foto: IPA All’Eurovision anche Gabry Ponte, in rappresentanza di San Marino

La finale

La scaletta della finale dell’Eurovision 2025 si conoscerà invece soltanto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio: solo la Svizzera ha già estratto la sua posizione, la 19.

Le due semifinali andranno in onda martedì 13 e giovedì 15 maggio in prima serata su Rai 2, la finale sabato 17 maggio ma su Rai 1, oltre che su RaiPlay e Rai Radio 2.

A condurre le serate per la Rai saranno il veterano Gabriele Corsi e Big Mama, mentre su Rai Radio 2 il commento è affidato a Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

L’Eurovision 2025 sarà condotto sul palco di Basilea da Sandra Studer e Hazel Brugger e, solo per la finale, da Michelle Hunziker.