BigMama e Gabriele Corsi conduttori dell'Eurovision 2025 in Rai, perché Mara Maionchi non è stata confermata

Saranno il presentatore Gabriele Corsi e la cantante BigMama i conduttori dell’edizione italiana Rai dell’Eurovision Song Contest 2025. L’evento è in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. L’annuncio è stato fatto durante l’edizione serale del Tg1. Dunque Corsi tornerà al timone dell’ESC per il quinto anno consecutivo. Non ci sarà invece Mara Maionchi che aveva affiancato lo showman nel 2024 e nel 2023

Eurovision Rai, conducono BigMama e Gabriele Corsi: “Mediano” e “attaccante”

“Io l’avevo detto che volevo essere il Pippo Baudo dell’Eurovision, era una minaccia – ha dichiarato Corsi ridendo -. Io faccio un po’ il mediano, per citare Luciano Ligabue, ogni volta prendiamo un attaccante forte per finalizzare il gioco”.

L’attaccante forte a cui ha fatto riferimento è l’artista BigMama, per la prima volta chiamata a commentare l’evento. “Ci divertiremo tantissimo, so che andrà tutto bene”, ha dichiarato la rapper e cantautrice.

BigMama sarà la prima artista ad avventurarsi nella telecronaca dell’edizione italiana dell’Eurovision dopo essere stata in gara al Festival di Sanremo.

ESC, quando si esibirà Lucio Corsi

Gli occhi degli italiani, nelle serate in diretta dalla St.Jakobshalle di Basilea, saranno tutti puntati su Lucio Corsi che si esibirà per la prima volta fuori concorso durante la prima semifinale, in programma martedì 13 maggio su Rai 2.

Il cantautore toscano sarà poi in gara sabato 17 maggio, nella finalissima in onda su Rai 1, con gli altri 25 finalisti. La seconda semifinale, in onda sempre su Rai 2, sarà mandata in onda il 15 maggio.

Si ricorda che Lucio Corsi è subentrato in rappresentanza dell’Italia dopo il forfait di Olly che ha preferito non partecipare all’Eurovision nonostante il trionfo al Festival di Sanremo.

L’evento potrà anche essere seguito su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre con il commento in simulcast delle tre serate. Naturalmente ESC 2025 sarà fruibile anche sulla piattaforma RaiPlay”.

Mara Maionchi? “Un arrivederci”

“Quello con Mara Maionchi non è un addio ma un arrivederci – ha spiegato il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea – in attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità”.

“Un grazie sentito per le due grandi e apprezzate edizioni condotte in coppia con Gabriele, e un caldissimo in bocca al lupo a BigMama”, ha aggiunto Ciannamea.