Olly rinuncia all'Eurovision Song Contest: "Ho scelto di ascoltare me stesso", l'annuncio sui social

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Olly rinuncia all’Eurovision Song Contest. L’annuncio è arrivato nell’ultima ora dallo stesso artista, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda Nostalgia. Sin da subito il cantante aveva espresso perplessità sulla possibilità di partecipare alla manifestazione sulla platea europea, un dubbio dovuto alla programmazione del tour che gli avrebbe permesso di incontrare i suoi fan tra la primavera e l’estate.

Olly rinuncia all’Eurovision

Nel primo pomeriggio di sabato 22 febbraio è arrivata la decisione: Olly rinuncia all’Eurovision Song Contest. L’artista, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda Nostalgia, ha postato una nota sui social per spiegare le sue motivazioni.

Nella nota Olly ha raccontato che da giorni si è interrogato sulla possibilità di partecipare alla competizione che si terrà il 13, il 15 e il 17 maggio a Basilea, in Svizzera, oltre a interpellare le persone a lui più care per ricevere un parere.

“Alla fine devi fare quello che senti”, questa la risposta che i più avrebbero dato a Olly in questi lunghi giorni di forte indecisione. Un dubbio dovuto alla programmazione dei suoi concerti, un calendario stilato precedentemente al Festival di Sanremo.

Alla fine della partita Federico Olivieri – questo il nome di battesimo dell’artista – ha scelto di rinunciare.

Il motivo della scelta

Nella stessa nota Olly motiva la sua scelta: in primo luogo l’artista confessa che “prima di guardare ancora più in là” sente il bisogno di connettersi “con tutto ciò che sta accadendo”.

Per questo motivo ha scelto di continuare con la sua “gavetta live“, pur avendo la “consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita”. Nello stesso post Olly spiega che questa rinuncia rappresenta il suo modo di ascoltare se stesso.

Lucio Corsi prende il posto di Olly

Dopo la rinuncia di Olly la possibilità ricadeva su Lucio Corsi: nell’ultima ora l’ufficio stampa Rai ha confermato che il cantautore di Volevo Essere un Duro ha accettato di partecipare all’Eurovision Song Contest.

Per il momento Corsi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui suoi canali social, ma potrebbe essere questione di poche ore. L’Italia, quindi, avrà il suo rappresentante per la grande gara che decreterà l’artista più meritevole della scena internazionale.