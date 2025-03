Elon Musk attacca anche Ubisoft per Assassin's Creed Shadows, la risposta ironica diventa virale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Elon Musk si è accodato ad alcune critiche al videogioco Assassin’s Creed Shadows di Ubisoft, dando del “venduto” a un influener che lo ha sponsorizzato. L’account ufficiale della serie ha risposto, riferendosi a una polemica che aveva riguardato l’imprenditore sudafricano.

Elon Musk e l’attacco ad Assassin’s Creed

L’imprenditore Elon Musk ha criticato su X lo streamer Hasan Piker per aver pubblicizzato il videogioco Assassin’s Creed Shadows, definendo il titolo Ubisoft un “gioco terribile” e Hasan un “truffatore” e un “venduto”.

Nei commenti al suo post è intervenuto l’account ufficiale di Assassin’s Creed, che ha commentato “Te lo ha detto la persona che gioca per te a Path of Exile di dirlo?”

Ubisoft, produttore di Assassin’s Creed

Il post ironico ha ottenuto molti più like del commento originale di Musk, dando luogo a quello che sui social americani viene chiamato ratio, in riferimento al rapporto molto sbilanciato tra i like di un post e quelli della sua risposta “ostile”.

Il caso di Path of Exile 2

L’account di Assassin’s Creed ha fatto riferimento a uno scandalo che ha riguardato Elon Musk e i videogiochi. L’imprenditore, durante la sua carriera, ha più volte dichiarato di essere uno dei più forti giocatori al mondo di Path of Exile 2, un videogioco molto famoso.

Durante uno streaming però, Musk ha dimostrato poca familiarità con le dinamiche del gioco. Diversi giocatori veterani hanno fatto notare come fosse impossibile che l’imprenditore non conoscesse alcuni movimenti del personaggio.

Pochi giorni dopo è stato scoperto che Musk avrebbe pagato un giocatore professionista per portare il personaggio a suo nome a un livello molto alto, per fingere di essere tra i migliori al mondo.

Assassin’s Creed sta avendo successo?

Le critiche ad Assassin’s Creed Shadow inoltre non sembrano riflettere la risposta del pubblico. Il gioco ha vissuto uno dei lanci migliori della storia ormai quasi ventennale della serie.

È la critica a sembrare più fredda, con voti bassi per le medie spesso rasenti al 10 che la stampa videoludica internazionale tende a dare ai titoli considerati più meritevoli.

Il titolo ha comunque generato gli incassi più alti della serie da Assassin’s Creed Valhalla, uscito nel 2020, in un periodo, quello del lockdown, particolarmente positivo per i videogiochi.