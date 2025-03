Flavio Briatore attacca Land Rover per i problemi alla sua auto: "Spesi oltre 30 mila euro dal meccanico"

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Flavio Briatore ha postato sul suo profilo Instagram un reel dove attacca Land Rover dopo aver accusato più volte problemi alle sue auto. L’imprenditore e dirigente ha parlato degli oltre 30 mila euro spesi per ripararla e ha fatto notare come delle macchine così costose riportino problemi vari, a partire dall’assistenza della casa madre.

Lo sfogo di Flavio Briatore per i problemi della sua Range Rover

Ecco cosa ha detto nel suo video Flavio Briatore: “Volevo dirvi cosa sta succedendo, cosa è successo con me. Faccio sto video veramente inc****o, come acquirente della Land Rover, Range Rover. Allora che cosa è successo? Io avevo un Range Rover Sport, nel 2024 l’ho cambiata con una Range Rover Sport nuova, con 14 mila km. La prima dal 2020 al 2024, ho speso fattura alla mano, più di 30 mila euro di meccanici”.

Poi ha aggiunto: “C’era un problema di FAP, mi dicevano, che è un filtro, etc. etc. e altre cose. Per cui 30 mila euro. Questa l’ho presa nel 2024, 14 mila km, dopo due giorni si è fermata. Portata alla Range Rover di Monaco e la Range Rover di Monaco anche loro imbarazzati mi dicono: ‘No il problema è che è un trasformatore, che però non c’abbiamo, che però la casa madre lo deve costruire'”.

Fonte foto: ANSA Flavio Briatore, al Gran Premio di Formula 1 in Ungheria

L’attacco alla casa madre di Land Rover

Flavio Briatore, che di recente aveva polemizzato anche contro Elodie, ha proseguito poi la sua esperienza: “A me sembra un a follia per quello che costa. Per cui è una bella macchina da vedere fuori, ma dentro sempre debole, dalle mie esperienze sempre dei problemi. E non vedo nessuna reazione da parte della casa madre, come se i clienti per loro fossero cioè… Macchine che costano molto, servizio clienti terribile“.

E ancora: “La colpa non è dei locali, la colpa è della casa madre perché non c’ha questo famoso trasformatore. Due mesi che aspettiamo questo famoso trasformatore. Per cui sono inc*****o con sta macchina qui. Chi la deve comprare sappia che a me son successi dei problemi su tutti i Range Rover. Prima ne avevo un altro, anche quello non partiva da freddo, etc. etc. Per cui, quello è quello che è successo a me… dato che di macchine qualcosa capisco, credo che veramente è da inc******i quando vedi che la casa madre non dà se stessa ai clienti”.

Quanto costa una Land Rover?

Secondo AutoSocut24, i prezzi della Land Rover Range Rover partono da una cifra di 133.500 euro per l’allestimento d’ingresso SE Diesel e può arrivare a 142.200 euro per l’allestimento HSE. Al top di gamma c’è la SV, che arriva oltre i 204.600 euro.

La Land Rover più economica è la Range Rover Evoque. Il SUV medio della Casa inglese parte da 48.270 euro per l’unico motore Diesel in gamma, il D165 con trazione anteriore e 163 CV. All’origine di proprietà della British Leyland, Rover è diventato un Marchio a sé stante negli anni ’70.

Quali sono le auto più vendute in Italia?

Il Sole 24 Ore ha stilato una classifica delle auto più vendute in Italia. Si tratta delle automobili più immatricolati nel nostro Paese negli ultimi 12 mesi, d marzo 2024 a febbraio 2025. I dati provengono dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Nei primi 10 posti figurano:

Fiat Panda, con 102.589 unità vendute Dacia Sandero Stepway, Dacia Sandero Stepway, Dacia Sandero Streetway, Dacia Sandero Streetway, con 59.505 unità vendute Jeep Avenger, con 43.200 unità vendute Toyota Yaris Cross, con 35.739 unità vendute Renault Clio, con 34.806 unità vendute Peugeot 208, con 33.380 unità vendute Renault Captur, con 31.325 unità vendute Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Roc, con 29.736 unità vendute Ford Puma, con 27.090 unità vendute Dacia Duster, con 27.030 unità vendute