Martina Colombari parla dei problemi del figlio Achille e accusa una giornalista: "La più grande cattiveria"

Martina Colombari ha parlato dei disagi che hanno colpito il figlio Achille e si è raccontata riguardo gli amori del passato. Prossima ai 50 anni, l’attrice eletta Miss Italia 1991, ha saputo costruirsi una carriera tra moda, cinema, tv e teatro. Oggi già bella che mai, si prepara a questo nuovo cambiamento.

Martina Colombari rivela le problematiche del figlio Achille

La Colombari ha parlato della ripresa del figlio, oggi 20enne: “Achille sta meglio. La sua storia è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime. Ho vissuto questo periodo come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicino come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora tutto è più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini”.

Ha proseguito poi la madre: “Sempre, anche quando era piccolo. Solo all’inizio abbiamo avuto delle tate. Poi, ci siamo stati solo Billy e io“.

Achille Costacurta, Martina Colombari e il marito ed ex calciatore Alessandro

L’accusa alla giornalista

Martina Colombari ha ammesso di essere andata in crisi: “Nel periodo di maggiore difficoltà, una giornalista, in TV, è arrivata a dirmi che mio figlio aveva bisogno di avere accanto una persona che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra. Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta”.

Sulla somiglianza con il figlio: “Ho due foto, una mia e sua, entrambi abbiamo 4 o 5 anni e portiamo gli occhiali: siamo uguali. Lui è un perfetto mix tra me e Billy”.

Cosa è successo ad Achille, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Nell’ultimo anno e mezzo, Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Alessandro, tra i migliori difensori della storia del calcio italiano e Martina Colombari, è stato protagonista di molti episodi discutibili. Nel luglio 2024 è finito al centro delle polemiche per alcune uscite social controverse, ma adesso la situazione sembra essersi appianata. Il percorso di rinascita intrapreso dal giovane lo ha portato a tornare sui social e a condividere i suoi primi traguardi con i numerosi fan, dopo un periodo fatto di dolori e pubblicazioni social un po’ sopra le righe.

In passato, su TikTok aveva dichiarato di aver preso sul serio la sua lotta contro le sostanze: “Ho smesso di drogarmi. Vedrete, farò esami di ogni tipo per dimostrare che è tutto vero. Non Pippo e sto smettendo di ‘fumare verde‘. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili. Prima fumavo di brutto, ma proprio tantissimo”.

Achille Costacurta aveva dichiarato apertamente il suo vero grande problema: “Uno dei miei disturbi è di non avere limiti. Provo a evitare quello che mi fa male, anche se mi piace. Ho provato di tutto, tranne l’eroina“. In passato aveva anche riconosciuto di ricascarci ogni tanto. Raccontando la sua personale esperienza all’interno della struttura, in un centro recupero a Parma, dove ha passato due anni – dai 15 ai 17 – aveva detto: “Sbagliando si impara e per fortuna l’ho capito adesso, meglio ora che a 50 anni“. Lì dentro infatti, non poteva uscire. La sveglia era alle 7.30 e se alle 7.45 non si presentava a far colazione aveva una sigaretta in meno.

La Colombari sul prossimo passaggio ai 50 anni e la menopausa

La conduttrice televisiva di Riccione compiterà 50 anni il prossimo 10 luglio: “Non sono pronta per questo passaggio. Inutile negarlo, è un giro di boa che non passa inosservato. E per una donna è più difficile gestirlo, sia a livello fisco che mentale. Bisogna prepararsi”. E lei lo sta facendo bene: “Assolutamente sì. Innanzitutto con lo stile di vita, che per me è un investimento e mi dà sicurezza. Ed è opportuno rivolgersi a un ginecologo specializzato nella menopausa. Io faccio una terapia con gli ormoni bioidentici“.

Riguardo il difficile avanzare nel tempo: “Ne parlavo con Anna Galiena con cui recito a teatro in Fiori d’acciaio. Passi anni a cercare di guadagnarti ogni cosa. A dimostrare che sei una brava moglie, madre attrice… Poi fai pace con te stessa e smetti di sentirti giudicata. Mi piacerebbe festeggiare regalandomi un’esperienza unica“.

Il rapporto con la bellezza e l’amore con Billy Costacurta, arrivato dopo Alberto Tomba

Sul rapporto con la sua estetica che da sempre la contraddistingue ha detto: “Io la mia bellezza l’ho sfruttata come se fosse stata un talento, anche se non lo è. Ho fatto in modo di usarla nei ruoli in cui mi serviva. Ma nel nostro ambiente purtroppo se sei bella non vieni considerata credibile“.

Sul suo amore della vita Billy Costacurta, con cui sta insieme da ventinove anni, l’ex Miss Italia ha riferito: “Prima di Alessandro Costacurta cambiavo un ragazzo al mese. La passione tra noi non è finita. Non ci saltiamo addosso tutte le notti. Però fisicamente gli piaccio ancora molto. Anche per questo vado sempre in palestra, non sopporterei che si trovasse un’amante di 30 anni…”.

Ha precisato ancora: “Siamo quasi un unicum in mezzo a un universo di divorziati e separati… Io sono romagnola, lui padovano/friulano, io sono espansiva, egocentrica, lui per nulla. Ci bilanciamo. Abbiamo un’intimità e una serenità che hanno fatto evolvere il nostro amore. E io adesso non lo vorrei un sentimento uguale a quando avevo 20 anni. Avere cura è amore, prendersi del tempo per sé sapendo che all’altro va bene, è amore”.

Prima di Billy, c’era l’ex sciatore alpinista Alberto Tomba: “Non ci sentiamo. Ma ci mandiamo dei messaggi. Magari quando siamo in posti dove siamo stati insieme. La nostra storia una favola alla Disney, il campione e la più bella d’Italia. È crollata dopo la copertina di 7 dove il titolo era: ‘Io sono mia’. Mi hanno odiato tutti perché gli avevo tolto attenzione. Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore. Finì perché io uscii dall’ombra”.