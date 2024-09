Flavio Briatore critica la pizza di Napoli a "La Zanzara" e scoppia la bufera: poi svela quanto costerà la sua

Flavio Briatore di nuovo al centro di una polemica mediatica. L’imprenditore piemontese ha criticato la pizza napoletana, attirando su di sé diversi pareri critici.

Flavio Briatore e la pizza napoletana che sembra “un chewing gum”

La pizza napoletana? Sembra “un chewing gum“, ha affermato Briatore. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse dal programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani, La Zanzara.

Le esternazioni dell’uomo d’affari arrivano pochi giorni dopo l’apertura del suo locale Crazy Pizza a Napoli, dove una margherita costerà 17 euro.

Fonte foto: ANSA Flavio Briatore

Cruciani, nel corso della diretta del suo programma in onda su Radio 24, ha mandato in onda quanto detto da Briatore, sottolineando che quest’ultimo rivendica la qualità e la particolarità del proprio prodotto.

“La pizza – ha dichiarato l’imprenditore – non è solo per i napoletani, non l’hanno inventata i napoletani, non è solo per loro. La pizza è un patrimonio Unesco per tutti. Non è che se non è napoletana non è pizza”.

Il discorso sulla brandizzazione della pizza italiana

Secondo Briatore, in Italia, eccetto lui, nessuno ha saputo valorizzare la pizza. “Non c’è un brand al di fuori di Crazy Pizza. C’è tutta gente che ha una pizzeria, due pizzerie, tre pizzerie. Noi le nostre le stiamo esportando fuori dall’Italia”, ha sostenuto il manager.

In tale discorso è arrivato l’affondo sul prodotto partenopeo, a suo dire non un granché: “C’è la pizza alta 2 centimetri come quella napoletana, con quel cordone attorno, e quella sottile come la nostra. Quella alta non mi piace, sembra di avere un chewing gum”.

La replica dura dello chef Guido Mori a Flavio Briatore

Le affermazioni del manager sono state criticate da più persone sui social. In studio a La Zanzara, a replicare a Briatore con toni duri, è stato lo chef Guido Mori. “Non si chiama cordone ma cornicione, Briatore non sa una differenza tra una pizza e l’altra”, ha tuonato il cuoco.

Mori ha poi smentito quanto detto dall’imprenditore in riferimento alla questione della brandizzazione: “Oltretutto è pieno di marchi di pizzerie napoletani all’estero”.

“La pizza è qualcosa che si mangia, chi va da Crazy Pizza ci va per pensare di essere ricco…”, ha concluso lo chef, assestando un’altra ‘botta’ nei confronti di Briatore.