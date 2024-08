Flavio Briatore apre Crazy Pizza a Napoli, la reazione dei pizzaioli della città da Sorbillo a Pagnani

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Crazy Pizza apre anche a Napoli. La catena di “pizzerie di lusso” di Flavio Briatore sbarcherà nella città partenopea con un locale in via Nazario Sauro, sul Lungomare, alla fine della stagione estiva. “La concorrenza è benvenuta”, ha commentato Gino Sorbillo, meno polemico rispetto al passato nei confronti dell’imprenditore piemontese.

Crazy Pizza di Flavio Briatore apre a Napoli

“Per me è un enorme piacere arrivare a Napoli, non voglio sfidare nessuno“, ha spiegato Briatore in un’intervista al Corriere della Sera.

“In questa avventura – prosegue – saremo accompagnati da una serie di soci fortemente legati al territorio, e siamo tutti estremamente felici di portare Crazy Pizza a Napoli. Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua cultura e il suo patrimonio culinario e crediamo che la nostra formula di fine dining diversa e unica possa essere un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale”.

Fonte foto: ANSA Il logo di Crazy Pizza a Genova

L’ex team manager di Formula 1 ha tenuto a sottolineare che la sua pizza è molto diversa da quella napoletana: “La nostra (…) è leggerissima e digeribile, con pochissimo lievito. (…) Ecco perché dico che non è una sfida a chi fa la pizza migliore. Chi ci sceglie lo fa anche perché la nostra pizza è differente”.

Anche i prezzi, in effetti, saranno diversi rispetto alla tradizione: nei menù di Crazy Pizza la margherita costa 17 euro, mentre ci vogliono 55 euro per la pizza al tartufo e 68 per quella con il prosciutto Pata Negra.

La reazione di Gino Sorbillo

In un’intervista all’agenzia di stampa Adnkronos, Gino Sorbillo ha definito “coraggiosa” la scelta di Briatore.

“Mi auguro che Flavio, per il suo coraggio e per i costi sostenuti, riesca a trovare una fetta di clientela”, ha spiegato il maestro pizzaiolo napoletano.

In passato i due erano stati protagonisti di un’accesa discussione, dopo le uscite dell’imprenditore piemontese che aveva contestato il prezzo medio delle pizze in alcuni locali d’Italia. Dai social, la “battaglia” si era trasferita anche nel salotto televisivo di Bruno Vespa, durante una puntata di Porta a Porta.

“Quello dei prezzi è stato l’unico motivo di polemiche, in passato, con Briatore – dice oggi Sorbillo, dimostrando di essere rimasto in rapporti cordiali – quello di Crazy Pizza non è solo cibo, ma anche spettacolo”.

Il commento di Paolo Pagnani

Sulla nuova apertura in città si è espresso anche Paolo Pagnani, titolare dell’Antica pizzeria Brandi di Salita S.Anna di Palazzo, nel cuore del capoluogo campano.

“Esistiamo dal 1760, qui è nata la vera pizza Margherita l’11 giugno 1889. Possiamo mai temere la concorrenza di Flavio Briatore? Certo che no”, ha detto il titolare dello storico locale all’Adnkronos.

“Bravo manager, persona intelligente e capace – ha aggiunto – ma l’arte del pizzaiolo napoletano è una cosa seria, non a caso per l’Unesco è patrimonio immateriale dell’umanità. Buon lavoro a Flavio, speriamo che resista nel tempo“.

Pagnani ha precisato di non avere “nulla contro Briatore, ci mancherebbe e non ho dubbi sulla qualità dei prodotti che i suoi pizzaioli utilizzeranno, ma non temiamo la concorrenza del manager perché la nostra tradizione nell’arte della pizza ha radici antiche. Di sicuro i napoletani andranno al Crazy Pizza spinti dalla curiosità, perché fa moda, tanto per dire ‘sono stato da Briatore’, ci sta. Certamente non andranno per la pizza“.