Prodi nega di aver tirato i capelli alla giornalista Lavinia Orefici dopo il video: "Affetto, non aggressione"

Niente scuse e neanche nessuna ammissione da parte di Romano Prodi sulla reazione contro la giornalista Lavinia Orefici. L’ex presidente del Consiglio e della Commissione europea ha negato di aver tirato i capelli all’inviata, nonostante nuove immagini abbiano mostrato l’episodio da una visuale più chiara. Il professore ha affermato che si sarebbe trattato piuttosto di un gesto di “affetto”.

La tirata di capelli alla giornalista

Romano Prodi è finito al centro della bufera dopo la reazione scomposta a una domanda dell’inviata di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, che gli chiedeva un commento sul polverone politico relativo al Manifesto di Ventotene.

Accusato di aver aggredito la giornalista tirandole una ciocca di capelli, l’ex premier ha da subito minimizzato le prime immagini sull’episodio, sostenendo di aver poggiato una mano sulla spalla della cronista. Una versione smentita da un video realizzato da un’altra angolazione, mostrato su La7 da Giovanni Floris.

Il video della reazione contro Lavinia Orefici

Il video mandato in onda nella puntata di DiMartedì del 25 marzo ha immortalato il momento di concitazione in cui Prodi afferra la ciocca della giornalista.

Le immagini sono state rilanciate sui social da Fratelli d’Italia e descritte nel post come “il video che svergogna Prodi e tutta la sinistra che l’ha difeso“.

La negazione di Romano Prodi

Nonostante il filmato abbia fatto maggiore chiarezza sull’episodio, Romano Prodi ha nuovamente negato di aver tirato i capelli della giornalista di Quarta Repubblica, che in una nota ha riportato la reazione aggressiva subita alla Festa del libro di Roma: “Ho sentito la sua mano tra i miei capelli, per me è stato scioccante“.

“Non c’è proprio niente da chiarire. Voi sapete benissimo il rapporto che ho con i giornalisti, poi che se si vuole creare l’incidente nei confronti di un vecchio professore lo si faccia pure e io gioisco” ha affermato il professore ai cronisti presenti al Parlamento europeo a Bruxelles, aggiungendo: “Il tempo chiarisce tante cose…Si scambia l’affetto con l’aggressione“.