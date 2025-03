Paolo Del Debbio insulta Luca Bottura e Massimo Giannini in tv: "Ma andate a fare in c***"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio su Rete 4, ha attaccato duramente Luca Bottura e Massimo Giannini in televisione. Il primo aveva parlato di “retequattrismo”, definizione che non è piaciuta a Del Debbio, mentre il secondo aveva scritto che “è l’ora di rispondere a questo giornalismo”.

La replica di Paolo Del Debbio a Luca Bottura

Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio di giovedì 27 marzo, Paolo Del Debbio ha attaccato il giornalista e autore tv Luca Bottura. Le sue parole: “Volevo dire a Luca Bottura che ha scritto ‘il retequattrismo’, lo dica a sua sorella. Non esiste il ‘retequattrismo’. Se pensa che sia qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non se ne fotte nulla nessuno di Luca Bottura“.

Luca Bottura ha commentato su X: “Anni fa per Gene Gnocchi inventai un personaggio, Eugenio Del Dubbio, che faceva solo sondaggi farlocchi, montaggi falsati e dava notizie totalmente inventate. Mi dicono che stasera un suo imitatore mi abbia citato. Nulla contro i comici, anzi. Ma le battute si pagano”.

Fonte foto: ANSA

Paolo Del Debbio.

Le precedenti parole di Paolo Del Debbio sul retequattrismo

Paolo Del Debbio aveva già commentato il neologismo “retequattrismo” in un’intervista a Fanpage.

In quell’occasione aveva detto: “Il ‘retequattrismo’ non so cosa sia, io faccio il mio. Non ho mai avuto la tessera di un partito, non faccio parte di associazioni o di intruppamenti. Lo Sturmtruppen non mi piace”.

L’insulto di Paolo Del Debbio e Massimo Giannini

A Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha anche insultato Massimo Giannini.

Il suo attacco: “Quell’altro piccolo genio di Massimo Giannini che dice: ‘è ora di rispondere a questo giornalismo’, come se lui fosse Letterman. Ma andate a fare in c*lo!”.

Lo scorso 22 marzo, Giannini, commentando lo scontro tra Romano Prodi e la giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici, aveva scritto su X: “La lezione di Romano Prodi ai poveri sicari del giornalismo di regime“.