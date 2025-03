Lavinia Orefici attacca Romano Prodi dopo l'aggressione: "Comportamento maleducato e villano"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lavinia Orefici ha accusato Romano Prodi di un gesto inaccettabile durante un punto stampa, avvenuto nei giorni scorsi, parlando in diretta a Quarta Repubblica. Secondo la giornalista di Mediaset, l’ex premier non solo avrebbe risposto in modo aggressivo a una sua domanda, ma si sarebbe anche spinto a tirarle una ciocca di capelli. Un episodio che ha generato forte dibattito, anche alla luce della smentita da parte dello stesso Prodi.

Il racconto di Lavinia Orefici

Durante la trasmissione condotta da Nicola Porro, Lavinia Orefici ha ripercorso l’intera scena, avvenuta in un contesto pubblico e davanti ad altri giornalisti.

“Ero con diversi colleghi – ha spiegato – quando Romano Prodi è arrivato e ha iniziato a rispondere alle domande in modo cortese. Quando è toccato a me, ho letto un passaggio del Manifesto di Ventotene e ho chiesto se ne condividesse il contenuto. La risposta è stata aggressiva e accompagnata da un gesto che non mi aspettavo: si è avvicinato e mi ha tirato una ciocca di capelli”.

L’ex premier Romano Prodi durante il punto stampa nel quale avrebbe tirato una ciocca di capelli alla giornalista Lavinia Orefici

La giornalista ha precisato di non voler passare per vittima, ma di voler raccontare con precisione quanto accaduto, sottolineando come nessun giornalista debba essere toccato mentre svolge il proprio lavoro.

“Io ho fatto una domanda con educazione – ha detto – e ho ricevuto in cambio un comportamento villano e maleducato“.

Cosa si vede nel video

Il gesto di Romano Prodi è stato documentato da un filmato, andato in onda su Rete 4, durante il quale si vede l’ex presidente del Consiglio chinarsi verso la giornalista.

Secondo Orefici, il gesto è inequivocabile e rappresenta un momento che l’ha turbata profondamente, non solo come professionista, ma anche come donna.

“Non mi era mai successo nulla di simile, nemmeno da inviata all’estero”, ha aggiunto.

La versione di Romano Prodi

La versione dei fatti raccontata da Prodi è diversa: l’ex premier sostiene di aver semplicemente appoggiato una mano sulla sua spalla di Orefici per rispondere a quella che ha definito “una domanda assurda”.

La ricostruzione di Quarta Repubblica e della diretta interessata, però, è diversa.