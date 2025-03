Francesco Totti salta l'evento in Russia dopo le polemiche? Viaggio a Mosca a rischio: "Vediamo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Francesco Totti è atteso a Mosca l’8 aprile per l’International RB Awardun, un evento organizzato da un famoso sito di news e scommesse sportive. La presenza del Pupone in Russia ha scatenato vibranti polemiche che hanno diviso i suoi fan. Si è dunque pensato che Totti potesse ripensarci. Alla domanda se volerà effettivamente in Russia, il diretto interessato ha replicato con un “vediamo“.

Totti in Russia, caso internazionale

La risposta interlocutoria di Francesco Totti è arrivata nel pomeriggio di giovedì 20 marzo, quando l’ex capitano giallorosso è stato ospite in uno store di Iliad.

Fra una battuta e un aneddoto, Totti ha risposto a chi gli domandava se alla fine sarebbe andato a Mosca: “Io in Russia? Ora vediamo…”, ha detto.

Giugno 2018, San Pietroburgo (Russia) – Il ritratto di Francesco Totti al Museo dell’Accademia russa delle Arti nell’ambito della mostra Like the Gods

La presenza di Francesco Totti in Russia è stata annunciata da alcuni cartelloni a Mosca e da uno spot. Lo slogan: “L’imperatore sta arrivando nella terza Roma”.

Il riferimento è a una frase di Ivan IV di Russia, poi ripresa dal monaco Filofej di Pskov, riguardo la caduta di Roma e di Costantinopoli. Il senso: due Rome sono cadute, la terza che sarebbe Mosca sta ancora in piedi mentre la quarta non ci sarà.

Il futuro di Francesco Totti

Totti ha parlato anche dei suoi progetti per il futuro, che al momento non esistono: “Non ci penso. Vivo alla giornata. Quello che succederà, se dovessi fare qualsiasi cosa, lo farò con il massimo amore e la massima aspirazione, come ho sempre fatto”.

A che punto è il negoziato Usa-Russia-Ucraina

Il (possibile) viaggio di Francesco Totti in Russia arriva in un momento quantomai delicato: riguardo all’Ucraina, Trump sta mediando la pace, o la resa a seconda dei punti di vista.

Il presidente Usa si è intrattenuto in lunghe conversazioni con Putin e Zelensky. Nel resoconto fatto dalla Casa Bianca in merito ai colloqui, si parla dello stop agli attacchi alle infrastrutture, al quale dovrebbero seguire negoziati sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, seguito da un cessate il fuoco totale che farebbe da preambolo a una pace permanente.

Al di là di questo generico piano, il cuore della trattativa riguarda l’integrità territoriale dell’Ucraina, con Putin che non intende restituire neppure un centimetro dei territori conquistati. E l’adesione dell’Ucraina alla Nato, ventilata nei mesi passati, sarebbe destinata a restare pura utopia.