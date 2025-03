Vincenzo Schettini de La fisica che ci piace fa coming out, la confessione e lo sfogo: "E adesso?"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Vincenzo Schettini ha postato sui social una nuova lezione, forse una delle più belle e importanti, con la quale ha deciso di fare coming out. “Sì, sono gay”, ha detto il professore della famosa pagina La fisica che ci piace. “Nessuno è sbagliato, siamo tutto unici”, ha raccontato in un video nel fare il quale dice di essersi emozionato e con il quale si augura di “poter essere utile a tanti giovani”.

Chi è Vincenzo Schettini

Fisico, musicista, “curioso e amante della vita”, come si definisce lui, Vincenzo Schettini ha 48 anni. Sui social spiega la fisica con un linguaggio semplice e accattivante: La fisica che ci piace ha quasi 3 milioni di follower su Instagram e quasi 2 su TikTok.

Il prof, come tutti lo chiamano, non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale. Nel fare coming out ha voluto innanzitutto raccontarsi, senza barriere e senza paura, e soprattutto ha voluto mandare un segnale per cercare di essere di ispirazione.

Il coming out per un personaggio pubblico non è mai scontato né banale, di certo può mandare messaggi potenti, significativi, può essere di aiuto a qualcuno.

Il messaggio sui social di Vincenzo Schettini

“Mi sono detto: sei sbagliato. Ma oggi so che non è così. Ognuno di noi è come deve essere”: inizia così il video di Vincenzo Schettini. “Nessuno è sbagliato, siamo tutti unici”, aggiunge poi il prof.

Il prof ha appena avuto un grande successo con il programma La fisica dell’amore su Rai 2 ed è candidato come creator dell’anno ai Diversity Media Awards 2024. Le sue lezioni sono fatte di grande empatia, sorrisi, passione. Tutte componenti che ritroviamo anche nel suo ultimo video.

I dubbi e i pianti

Nel suo messaggio il prof sottolinea che viviamo in un mondo in cui un ragazzo e una ragazza che si baciano non vengono notati “e in teoria sarebbe normale vedere anche due ragazzi, ma non lo è”. Poi si chiede perché ci sia tanta paura.

Poi Schettini rivela tutte le difficoltà e i momenti tristi passati: “Anche la sofferenza, i dubbi, i momenti in cui mi sono sentito giù, i momenti in cui ho pianto, mi sono serviti. Anche quella esperienza conflittuale che ho avuto con i miei genitori è servita. Sì, sono convinto, perché ora ci amiamo molto più di quanto ci amavamo prima”.

Il prof di fisica: “E adesso?”

“Si, sono gay. E adesso?“, è il titolo del post del prof in cui ha pubblicato il video. E adesso resta il professore che tutti amano e apprezzano, con l’aggiunta di un messaggio potente e solidale, carico di emozioni e sincerità, di amore e voglia di condividere.

Perché così come fin qui Schettini ha condiviso le sue competenze scientifiche, ora ha deciso, con coraggio e altruismo, di condividere anche una parte del suo cuore: una lezione unica, autentica, carica di vita, verità e forza. La più bella possibile.