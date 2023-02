L'ex Udinese e Sampdoria Jakub Jankto fa coming out: "Non voglio più nascondermi, voglio vivere in libertà"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Jakub Jankto, centrocampista ceco dal passato in Serie A con le maglie di Udinese e Sampdoria, ha deciso di fare coming out e di fare sapere al mondo intero di essere omosessuale. Il 27enne, oggi in forza allo Sparta Praga, ha pubblicato un video messaggio sui social dove, tra l’emozione e la fierezza, si è raccontato a tutti i suoi follower.

Jankto fa coming out sui social

Il centrocampista ceco, dal passato in Serie A con la maglia bianconera dell’Udinese e quella dei blucerchiati della Sampdoria, ha deciso di aprirsi sui social con un video che ha fatto chiarezza.

“Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici” ha raccontato il 27enne, che a un certo punto ha voluto sottolineare l’importanza di voler “vivere la mia vita in libertà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jakub Jankto (@jakubjanktojr)

In video, vestito di nero e con lo sfondo dello stesso colore, Jankto ha quindi svelato: “Sono omosessuale e non voglio più nascondermi“.

Il racconto social di Jankto

Oggi in forza allo Sparta Praga, in prestito dal Getafe che nel 2021 lo aveva acquistato dalla Sampdoria, Jankto ha spiegato che nella sua vita ha messo tutto il suo impegno nella professione di calciatore, ma ora è anche arrivato il momento di voler vivere libero.

Libero da “paure, pregiudizi, violenza” ha spiegato il centrocampista ceco. Poi la parola “amore”, in ceco “sláskou” che sottolinea come il 27enne sia ora aperto a vivere la vita “con amore”, forse privato nel viverlo a pieno in questi anni.

Il video, viene sottolineato in chiusura, non ha scopi commerciali, ma anzi ha l’obiettivo di “incoraggiare gli altri“.

Dalla Serie A al ritorno in patria

Jakub Jankto, come detto, ha avuto un passato in Serie A con le maglie di Udinese e Sampdoria. La carriera del 27enne è iniziata allo Slavia Praga prima e all’Ascoli poi, dove è arrivato in prestito proprio dai friulani.

Dopo una parentesi di appena una stagione con la Samp è passato al Getafe, club che lo ha girato in prestito allo Sparta Praga. Dal 2017 in nazionale maggiore della Repubblica Ceca, Jankto è un centrocampista apprezzato che si è fatto notare non soltanto in campo. La sua arte, infatti, non si limita solo al mondo del pallone perché “Sampi”, come veniva soprannominato da bambino, ha anche la passione per la pittura firmandosi con le iniziali “J.J.”.