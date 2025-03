Frontale a Pusiano fra auto e bilancio di morti e feriti drammatico, due vittime e in cinque gravi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Incidente drammatico a Pusiano e bilancio tragico di due morti e cinque feriti: nella notte, intorno alle 2, in una galleria lungo la sp 639 al confine tra la provincia di Como e quella di Lecco, si sono scontrate frontalmente due auto, una Volkswagen Golf e un Pickup Ford. Sul primo mezzo viaggiavano tre persone, due delle quali sono decedute, un 42enne e un 43enne. Due dei cinque feriti – i più gravi – sono stati ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza, gli altri al Sant’Anna di Como e al Manzoni di Lecco.

Como, incidente frontale a Pusiano: coinvolto un terzo veicolo

Coinvolto nell’incidente anche un terzo veicolo, una Opel, il cui conducente non ha potuto evitare l’impatto con gli altri due veicoli fermi al centro della carreggiata. Suo posto si sono precipitati i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Le cause del violento scontro sono ancora da chiarire, ma i primi soccorritori giunti sul luogo della tragedia hanno compreso fin da subito che si era verificato un incidente gravissimo.

Il traffico si è totalmente interrotto con le auto impossibilitate a procedere che hanno fatto spazio per permettere alle squadre di soccorso di operare.

I soccorsi: “Scena drammatica”

Imponente lo spiegamento di mezzi e uomini per far fronte all’emergenza: quattro ambulanze – partite dalle postazioni di Erba, Canzo, Grandate e Lipomo – oltre a diverse automediche inviate d’urgenza per la gravità segnalata già nella prima chiamata al 112.

Come riferisce la testata Qui Como, i sanitari, visibilmente scossi, hanno descritto una scena “drammatica”, con i mezzi accartocciati e i feriti imprigionati tra le lamiere. Hanno potuto essere estratti dai veicoli grazie a un impegno inesausto dei vigili del fuoco.

Operazioni di salvataggio durate ore

Le operazioni sono durate ore, con i soccorritori che hanno fatto di tutto per prestare le prime cure ai feriti, alcuni dei quali in condizioni molto serie.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e hanno provveduto a organizzare la complessa rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Il traffico sul tratto della sp 639 in cui è avvenuto il sinistro è rimasto bloccato per tutta la notte. Saranno ora le indagini a far luce sulle dinamiche del tragico frontale consumatosi nel Comasco.