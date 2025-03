Como, beccato in auto fuori orario e in zona vietata: 31enne ai domiciliari denunciato per evasione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 31enne albanese è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari a Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione in un orario non consentito.

Il controllo in piazza Matteotti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante un controllo di routine, una volante ha fermato un’auto in piazza Matteotti a Como con a bordo il 31enne. Dalla verifica dei documenti, è emerso che l’uomo era sottoposto a arresti domiciliari per precedenti di maltrattamenti in famiglia.

Violazione delle restrizioni

Il Giudice aveva concesso all’uomo un permesso orario per recarsi al lavoro, ma il controllo è avvenuto in un orario non autorizzato. Inoltre, il luogo in cui è stato fermato rientrava nelle zone a lui interdette.

Denuncia e segnalazione

Portato in Questura, il 31enne è stato denunciato per evasione e segnalato al magistrato di sorveglianza per possibili aggravamenti della sua posizione.

Fonte foto: IPA