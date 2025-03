Auricolari rubati tracciano i ladri ad Ancona: coppia fermata in centro, per lei scatta la denuncia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coppia è stata fermata ad Ancona per ricettazione dopo essere stata trovata in possesso di oggetti rubati. L’operazione è avvenuta durante i controlli del fine settimana, disposti dal Questore Capocasa in accordo con il Prefetto, nel centro cittadino dorico.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante i controlli sono state identificate 18 persone, di cui 4 con precedenti specifici. In particolare, una donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per ricettazione dopo essere stata trovata in possesso di auricolari rubati.

Intervento in Piazza Roma

In Piazza Roma, a seguito di una richiesta di intervento, i poliziotti hanno controllato una coppia di fidanzati di origine marocchina, residenti in Romagna. L’uomo, di 29 anni, e la donna, di 37 anni, sono stati segnalati in possesso di auricolari rubati. Il richiedente aveva riferito che il giorno precedente erano stati sottratti dalla sua auto, insieme al portafoglio della sua ragazza, auricolari Apple associati al suo smartphone. Il sistema di geolocalizzazione indicava la presenza degli auricolari nelle vicinanze della coppia.

Ulteriori accertamenti

L’uomo fermato aveva diversi precedenti contro il patrimonio, per porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldello, violazioni delle norme sull’immigrazione e sostanze stupefacenti, oltre a reati contro la persona. Era anche destinatario di una misura cautelare di divieto di dimora in una città della Romagna. La donna, priva di documenti di identità, aveva nella borsa auricolari Apple associati allo smartphone del richiedente e il portafoglio della fidanzata di quest’ultimo.

Conseguenze per la coppia

La coppia è stata condotta presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Solo la 37enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Entrambi, residenti fuori regione e senza valido motivo di permanenza ad Ancona, sono stati considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per loro è scattato il Foglio di Via dalla città dorica fino al 2028, emesso dal Questore.

Fonte foto: IPA