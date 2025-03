Scavalca la recinzione della Questura per saltare la fila all’Ufficio Immigrazione: denunciato 22enne a Ragusa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino di 22 anni è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato di Ragusa per ingresso arbitrario in luoghi di interesse militare. L’uomo ha scavalcato la recinzione esterna della Questura il 13 marzo 2025 per cercare di superare la fila all’Ufficio Immigrazione.

Il tentativo di ingresso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattina del 13 marzo 2025, gli operatori hanno notato un uomo che tentava di arrampicarsi sul cancello d’ingresso della zona di accettazione dell’Ufficio Immigrazione di Ragusa. Dopo aver scavalcato l’inferriata, l’uomo si è introdotto nel cortile antistante lo sportello dell’ufficio, cercando di confondersi tra gli altri stranieri in coda.

Intervento delle forze dell’ordine

Prontamente individuato, il cittadino tunisino è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e agli accertamenti di rito. Al termine delle procedure, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato.

Conclusioni

L’episodio ha messo in luce l’importanza della sicurezza nelle aree sensibili come le Questure, dove l’accesso è regolamentato per motivi di sicurezza nazionale. L’intervento tempestivo degli operatori ha permesso di gestire la situazione senza ulteriori complicazioni.

Fonte foto: IPA