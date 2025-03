Immigrazione clandestina a Crotone, raffica di respingimenti, espulsioni e rimpatri: ecco quanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 100 respingimenti e 25 espulsioni il bilancio di un’operazione di controllo del territorio a Crotone. L’operazione è stata condotta per contrastare l’immigrazione clandestina e verificare la regolarità dei cittadini extracomunitari presenti.

Intensificazione dei controlli

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha intensificato i controlli su strada, impiegando il personale dell’Ufficio immigrazione. Sono stati identificati oltre 90 cittadini extracomunitari per verificare la loro regolarità sul territorio nazionale e la corrispondenza della documentazione per il permesso di soggiorno.

Provvedimenti di respingimento

Nel corso dell’ultimo periodo, sono stati emessi 100 respingimenti nei confronti di cittadini stranieri giunti in Italia a seguito di sbarchi. Dopo l’identificazione, è stato notificato loro il provvedimento di respingimento con l’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Espulsioni e rimpatri

Nel mese di febbraio, tre cittadine georgiane sono state espulse e rimpatriate. Questi provvedimenti si inseriscono nell’operazione contro l’immigrazione clandestina eseguita dalla Squadra Mobile pitagorica sotto la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Inoltre, la settimana scorsa, un cittadino albanese di 26 anni è stato espulso e rimpatriato dopo essere stato rintracciato a Cirò Marina. Era entrato in Italia due anni fa e si era trattenuto irregolarmente.

Bilancio complessivo

Da inizio anno, l’Ufficio immigrazione della Questura di Crotone ha eseguito 100 respingimenti, oltre 25 espulsioni e 4 rimpatri con accompagnamento in frontiera nei confronti di migranti non aventi titolo per permanere sul territorio nazionale.

Fonte foto: IPA