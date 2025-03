Paga 30 mila euro per un'auto vista su un noto portale di annunci, ma la vettura non esiste: truffa a Crotone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per ricettazione a seguito di un’indagine della Polizia Postale di Crotone. Gli individui, residenti nel Lazio, sono accusati di aver incassato il denaro proveniente da una truffa ai danni di un giovane crotonese. L’episodio è avvenuto a fine febbraio, quando il giovane ha cercato di acquistare un’auto tramite un noto portale di annunci.

La scoperta della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il giovane crotonese aveva trovato l’auto dei suoi sogni su un annuncio che sembrava pubblicato da una concessionaria reale in Lombardia. Dopo aver versato un anticipo e successivamente saldato l’importo totale di 30.000 euro tramite bonifici, il giovane ha scoperto che l’annuncio era falso. La concessionaria non aveva mai messo in vendita quell’auto né conosceva il presunto venditore.

Le indagini della Polizia Postale

Gli investigatori della Polizia Postale di Crotone hanno avviato un’indagine immediata dopo la denuncia del giovane. Sono state acquisite tracce informatiche e finanziarie che hanno permesso di seguire i trasferimenti del denaro e identificare i responsabili che lo avevano prelevato personalmente.

Raccomandazioni della Polizia

La Polizia di Stato raccomanda ai cittadini di essere prudenti nelle operazioni finanziarie online e di prestare attenzione quando si ha a che fare con soggetti che potrebbero nascondere la loro vera identità tramite la rete. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA