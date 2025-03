Come funziona il TikTok Shop disponibile anche in Italia e i guadagni, l'ecommerce in app sfida Amazon

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

TikTok Shop arriva in Italia, Francia e Germania, sfidando Amazon ed eBay. Con la nuova piattaforma gli utenti potranno acquistare direttamente dai video e dalle live, mentre brand, piccole imprese e creator promuoveranno i prodotti con contenuti interattivi.

Anche in Italia arriva TikTok Shop: cos’è

Dal 31 marzo TikTok lancia ufficialmente il suo Shop in Italia, Francia e Germania, puntando a competere con giganti dell’e-commerce e trasformare l’esperienza di acquisto.

Oltre a intrattenersi con i contenuti del social network, gli utenti ora potranno quindi comprare direttamente dai contenuti nel feed “Per Te” o durante le live. Allo stesso tempo sarà possibile per i brand, le piccole imprese e i creator locali promuovere i loro prodotti con strategie dinamiche.

Come funziona il TikTok Shop

TikTok Shop offre due modalità di acquisto: i live interattivi e gli shoppable video. Durante le dirette, un riquadro mostra i prodotti in tempo reale, mentre un’icona del carrello consente di accedere all’elenco con immagini, descrizioni e prezzi.

Nei video registrati, una finestra permette di aggiungere articoli al carrello o finalizzare subito l’acquisto. Gli utenti possono sempre modificare il carrello prima della transazione.

È disponibile una Vetrina Prodotti nei profili, mentre la futura Scheda Negozio offrirà un marketplace con consigli personalizzati e offerte.

Interazione con gli acquirenti

Le dirette, in particolare, sono considerate lo strumento più promettente, assicurando un’interazione immediata con il pubblico, un po’ come avveniva negli anni ’80 e ’90 con le televendite, quando il medium era la televisione.

Secondo Jan Wilk, responsabile delle operazioni di TikTok Shop UK, l’esperienza d’acquisto sulla piattaforma ricorda però anche quella di un negozio tradizionale. I venditori possono infatti interagire in tempo reale con i clienti, rispondendo alle loro domande, illustrando i prodotti da diverse angolazioni e offrendo suggerimenti su misura.

Il sistema di TikTok, esattamente come avviene per i video organici, inoltre seleziona e propone agli utenti articoli e contenuti in linea con i loro interessi e preferenze.

Le reazioni

TikTok Shop garantisce il monitoraggio definito “attento” su articoli e venditori per rispettare gli standard della piattaforma, ma le associazioni dei consumatori sollevano dubbi.

Il Codacons, ad esempio, evidenzia tra i punti critici la natura stessa di TikTok, che potrebbe favorire acquisti impulsivi. Allo stesso tempo alcuni marchi e tiktokers, come Goovi e New Martina, hanno salutato con entusiasmo la novità, aspettandosi effetti positivi.