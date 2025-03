Finti milionari su TikTok smascherati a Le Iene, le storie assurde di Ferdinando Lorenzotti e Gianluca Xu

Stefano Corti, inviato de Le Iene, è andato a fondo su due pseudo milionari attivi su TikTok, vale a dire Ferdinando Lorenzotti, in arte Garbo, e Gianluca Xu, celebre per il motto “ma voi ce l’avete o non ce l’avete l’Argent?”. I due, sui social, mostrano mazzette di banconote e fanno credere di condurre una vita sfarzosa. Tutto oro quel che luccica? Pare proprio di no. Messi alle strette sia Lorenzotti, sia Xu hanno ammesso che molte delle cose che mostrano sulle piattaforme non sono di loro proprietà.

Finti milionari su TikTok smascherati da Le Iene

Ferdinando Lorenzotti afferma di essere residente a Montecarlo, di pranzare in ristoranti stellati e di stappare spesso bottiglie di champagne.

Su TikTok mostra orologi e auto di lusso, oltre a sostenere di essere proprietario di uno yatch. In qualche contenuto dileggia anche coloro che “non riescono ad arrivare alla fine dell’anno”.

Fonte foto: IPA Stefano Corti

Anche Gianluca Xu su TikTok opera in modo simile, immortalandosi con pacchi di soldi e ripetendo il motto “ma voi ce l’avete o non ce l’avete l’Argent?”

Chi è Ferdinando Lorenzotti

Stefano Corti ha prima parlato con Gianluca, un tempo amico di Lorenzotti. I due hanno poi litigato e da tempo si attaccano sui social. Xu sostiene che il ‘rivale’ “fa finta di avere uno yacht”.

La “barca non è sua, è di una signora. Lui la gestisce e basta. Non ha una villa a Montecarlo, ma una casa di 20 mq e dorme su un divano letto”.

Sempre Xu: “Lui sta quattro giorni a Monaco in un mese, ma abita a Campione d’Italia. Fa finta di avere auto di lusso, ma sono di altri. L’unico orologio di lusso che ha è il Daytona che gli hanno regalato, gli altri sono tutti fake“.

Stefano Corti, per capire se il racconto di Gianluca corrisponde alla verità, ha incontrato Lorenzotti sullo yacht. “Io sono figlio di industriali bresciani”, ha raccontato l’uomo. Quando però la ‘iena‘ gli ha chiesto di provare che l’imbarcazione è sua, il tiktoker non è stato in grado di fornire alcuna documentazione.

E le auto di lusso sfoggiate su TikTok? Non sono sue. Lui ha una Range Rover, fine. I bolidi esibiti sui social sono di proprietà di altre persone. Anche la villa non esiste. Dimora in una casa umile.

Chi è Gianluca Xu

E Gianluca Xu invece “ce l’ha l’Argent”? No. Lui stesso lo ha confessato a Le Iene. “Sul conto corrente avrò 500 euro”. E le migliaia di contanti che mostra sui social? “Io mostro soldi che non sono miei, i soldi me li prestano i miei amici imprenditori per fare i video. L’argent non c’è”.

“Non ho casa, non ho soldi e non ho lavoro. Perché su TikTok faccio vedere il contrario? Più mostri e più ottieni visibilità”, ha concluso Xu.