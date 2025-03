Borse false a Le Iene, Taylor Mega svela chi le compra dopo il caso Santanchè: "Le riconosco tutte"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo le rivelazioni di Francesca Pascale riguardo le borse, a suo dire false, che le sarebbero state regalate da Daniela Santanchè, in un servizio trasmesso da Le Iene Taylor Mega ha svelato i nomi delle famose acquirenti mentre Camilla Degiorgi, esperta di borse, ha controllato la veridicità degli accessori di alcune vip alla Settimana della Moda a Milano.

Le rivelazioni di Taylor Mega a Le Iene sulle borse false

Intervistata da Le Iene, Taylor Mega ha detto a proposito del caso borse false: “Io sono una collezionista vera. Io, che ho l’occhio clinico, le riconosco tutte“.

Taylor Mega si è rifiutata di fare i nomi di chi comprerebbe borse false davanti alla telecamera, limitandosi a rivelarli all’inviato Stefano Corti, a cui ha mostrato delle foto: “Questa 100%”. Mostrando un’altra fotografia ha detto: “Stai con un ricco e poi ti vai a comprare le borse fake? Tirchietto il fidanzato…”. Un’altra foto: “Lei è abbastanza furba da non mostrarle, ma le ho viste in giro”.

Il test sulle borse false alla Milano Fashion Week

Il servizio de Le Iene, andato in onda domenica 2 marzo, è poi proseguito con l’inviato Stefano Corti, che, in compagnia di Camilla Degiorgi, esperta di borse, ha controllato la veridicità delle borse di alcune vip presenti alla Milano Fashion Week.

Sono stati analizzati gli accessori di diversi personaggi famosi, da Valentina Ferragni a Elisabetta Gregoraci, da Giulia Salemi a Nina Zilli, da Francesca Sofia Novello a Rosa Perrotta, da Cosmary Fasanelli a Costanza Caracciolo, da Cecilia Capriotti a Melita Toniolo.

Tra tutte, proprio le borse di Cecilia Capriotti e Melita Taniolo hanno fatto scattare un campanello d’allarme durante il test dell’esperta Camilla Degiorgi. Su quella di Cecilia Capriotti, l’esperta ha detto: “L’hai comprata in boutique ufficiale? Ho qualche dubbio io, non mi convince molto, dai dettagli…”. E poi: “Io farei un controllo più approfondito”. Piccata la risposta di Cecilia Capriotti, che ha dichiarato di aver comprato la borsa direttamente in boutique a Parigi: “Facciamo un controllo quando volete, ma no, è vera assolutamente”. “Io ho qualche dubbio”, ha ribadito Camilla Degiorgi”. La controreplica di Cecilia Capriotti: “Siete Le Iene, dovete dire qualcosa ma io non ho nulla da nascondere”. “Secondo me potrebbe essere più falsa che vera, tanti dettagli non mi convincono”, ha detto ancora l’esperta a Stefano Corti.

Su quella di Melita Toniolo, Camilla Degiorgi ha detto: “Potrebbe essere vera”. Poi però ha aggiunto: “Io ho qualche dubbio dalla pelle, toccandola… Mi sembra che ci sia qualcosa che non va. Vuitton è veramente super replicato”. Melita Toniolo, sorpresa, ha risposto: “E come faccio a saperlo? Vado in boutique? Ma veramente?!”. “Io un controllo lo farei”, la risposta dell’esperta.

Cosa ha detto Francesca Pascale sulle borse false

In un’intervista a La Repubblica, Francesca Pascale ha raccontato di quando, nel 2013, Daniela Santanchè le avrebbe regalato, tra Pasqua e luglio, due borse, a suo dire “false”: “Credo fossero due Kelly, perché sono entrambe con un manico solo: una rosa pesca, l’altra verde bosco. Non le ho più con me, le regalai alle fidanzate di due cari amici: ma sanno che erano false“.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha poi rivelato come se ne sarebbe accorta: “Uno dei cagnolini si mangiò il manico e andai in boutique a via Montenapoleone. Scrutarono la Kelly e mi fecero un cenno. ‘Scusi, è contraffatta, dovremmo ritirarla. Non lo faremo per non metterla in imbarazzo’. Ero incaz*ata. Dissi: ‘Ma me l’hanno regalata’. E loro: ‘Ci dicono spesso così'”.

Francesca Pascale ha aggiunto: “La chiamai furiosa. Replicò più offesa di me: “Ma passameli, scusa. Dalla a me, te la cambio io”.

La replica di Daniela Santanchè sul caso borse false

In occasione del voto sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti, alla Camera dei Deputati, lo scorso 25 febbraio, Daniela Santanchè ha commentato così il caso borse false: “Lo dico senza problemi: ho una collezione di borse. Mio padre che era ottavo figlio di contadini mi ha insegnato una cosa: si ruba solo quello che si nasconde e io non ho nulla da nascondere“.

