Re Carlo in ospedale per effetti collaterali per la cura del cancro, riposo forzato e appuntamenti annullati

Re Carlo III d’Inghilterra ha disdetto tutti i suoi appuntamenti a causa di alcuni effetti collaterali inattesi causati dal trattamento contro il cancro a cui si sta sottoponendo. Tra il 7 e il 10 aprile il sovrano dovrebbe arrivare in Italia per una visita di Stato. Al momento il viaggio non sarebbe in discussione.

Re Carlo in ospedale, le sue condizioni

La Corona britannica ha comunicato che Re Carlo III è stato tenuto in osservazione in ospedale dopo alcuni effetti collaterali del suo trattamento contro il cancro.

“A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro, questa mattina il Re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale”, ha affermato un portavoce di Buckingham Palace.

“Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, in seguito al parere medico, anche gli appuntamenti di domani saranno riprogrammati” conclude il comunicato della Corona.

Confermato il viaggio in Italia

Tra il 7 e il 10 aprile prossimi, re Carlo dovrebbe essere in Italia per il suo primo viaggio di Stato nel Paese. La visita al momento non è stata disdetta e, in generale, dalla corte trapela ottimismo riguardo alle condizioni del sovrano.

Una fonte vicina alla Corona citata dalla Bbc ha aggiunto che i sintomi sviluppati dal re sarebbero un “intoppo minimo sulla strada che continua ad andare decisamente nella direzione giusta”.

Altri segnali di conforto arrivano dal fatto che la consorte del re, la regina Camilla, abbia mantenuto completamente inalterata la sua agenda per la giornata di oggi.

La malattia di Re Carlo

Nel febbraio del 2024 la Corona britannica aveva comunicato che, durante una visita di controllo, i medici di Carlo III avevano scoperto che il monarca era affetto da un cancro di una tipologia mai specificata.

Da allora ha cominciato un percorso di cure che lo porta a ricevere diversi trattamenti durante l’anno.

L’annuncio della malattia del re era stato inusuale. Solitamente, la famiglia reale britannica tende a non rendere pubbliche le condizioni di salute dei propri membri, mantenendo massimo riserbo.