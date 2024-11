Re Carlo III contro il principe Andrea, lo sgarbo del sovrano al fratello dopo le accuse di violenza sessuale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nelle anticipazioni di un nuovo libro del biografo dei reali inglesi, Robert Hardman, arriva la conferma del taglio voluto da re Carlo alla “indennità di sostentamento” del fratello caduto in disgrazia, il principe Andrea, che percepiva ancora un milione di sterline l’anno dalla Royal Family.

La decisione di re Carlo III sul principe Andrea

“Charles III: New King. New Court. The Inside Story” è il titolo della biografia del nuovo re inglese, Carlo III, scritta dal biografo ufficiale della Royal Family, Robert Hardman.

Un libro nel quale viene trattato anche il difficile rapporto tra il re e il fratello, il principe Andrea, duca di York, la cui amicizia con Jeffrey Epstein e le numerose accuse ricevuto lo hanno sempre più allontanato dalla famiglia reale, tanto che la relazione tra i due sarebbe ora ai minimi storici.

A conferma di ciò, nelle anticipazioni del libro, viene confermato ciò che nel Regno Unito veniva già discusso da un po’: re Carlo ha dato istruzione formale al Keeper of the Privy Purse di eliminare l’“indennità di sostentamento” del principe, che percepiva ancora un milione di sterline l’anno per le proprie spese e per il mantenimento della residenza di proprietà reale nella quale abita.

La residenza del principe

Uno dei motivi di questa scelta è legato proprio alla dimora del principe, Royal Lodge, che Andrea si è sempre rifiutato di lasciare per trasferirsi nell’ex casa del principe Harry e Meghan, Frogmore Cottage, recentemente ristrutturata e notevolmente più piccola.

Una scelta della quale si parlava già con la regina Elisabetta in vita, che parlava del principe definendolo “il problema Andrea”, riferendosi ai numerosi scandali di cui è stato protagonista negli ultimi anni.

Le accuse al principe Andrea

I veri problemi del principe sono iniziati nel 2011, quando la sua amicizia con Jeffrey Epstein, finanziere americano condannato per reati sessuali, divenne di dominio pubblico, insieme alla notizia che proprio Epstein aveva pagato alcuni debiti del principe.

C’è stata poi l’accura di Virginia Roberts Giuffre, presunta vittima della rete di traffico sessuale di Jeffrey Epstein, che nel 2014 ha dichiarato di essere stata abusata dal principe Andrea nel 2001, quando aveva ancora 17 anni, avviando poi una causa contro il principe nel 2021.

La Corona avrebbe poi pagato circa 12 milioni di sterline nell’ambito di “un accordo extragiudiziale” con la donna, per mettere a tacere le accuse. Ma i continui tentativi di tenere lontano il nome di Andrea dalla famiglia reale non sono serviti, e Carlo ha quindi deciso di tagliare i fondi al principe.