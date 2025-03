Cosmoprof, truffe e arresti durante la fiera: 5 denunce, un uomo finisce in carcere a Bologna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 denunce e un ordine di carcerazione per 8 anni il bilancio delle operazioni di polizia durante la fiera Cosmoprof a Bologna. L’evento, tenutosi dal 20 al 23 marzo, ha visto la partecipazione di circa 250.000 visitatori da tutto il mondo.

Controlli e Sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante i 4 giorni della manifestazione, sono stati effettuati controlli serrati sia all’interno che all’esterno della fiera. Sono stati identificati complessivamente 160 soggetti e 40 veicoli. L’attenzione si è concentrata su truffe legate a finte raccolte fondi benefiche e attività di bagarinaggio.

Denunce per Ricettazione

Il 21 marzo, tre cittadini albanesi sono stati denunciati per ricettazione dopo essere stati trovati in possesso di cosmetici non acquistati regolarmente. Gli agenti li hanno sorpresi con una valigia piena di prodotti all’interno di un padiglione della fiera.

Ordine di Carcerazione

Sabato, un uomo italiano è stato arrestato nei pressi di piazza Costituzione a Bologna. Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli, con una pena da scontare di 8 anni, 1 mese e 10 giorni per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale locale.

Truffa nei Parcheggi

Domenica, gli agenti hanno individuato un parcheggiatore abusivo nei pressi della fiera. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per truffa. Indossava una casacca arancione e aveva un blocchetto di ricevute per parcheggi auto.

Ritrovamento di Denaro

Durante i controlli, è stato rinvenuto un portafoglio contenente oltre 12.000 sterline in contanti, appartenente a un cittadino inglese. Gli operatori stanno cercando di rintracciare il proprietario per restituire il denaro.

Fonte foto: IPA