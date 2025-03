Condannato a 8 anni per violenza sessuale aggravata: 36enne arrestato ad Atri dalla Squadra Mobile di Teramo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di 36 anni è stato arrestato a Teramo per violenza sessuale aggravata, reato per cui era stato condannato a 8 anni di reclusione. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo durante un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Teramo, volta a contrastare l’illegalità nella provincia.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato rintracciato ad Atri, dove risiede, e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Teramo dopo le formalità di rito.

Controlli e denunce

Negli ultimi tre giorni, nell’ambito dei servizi predisposti, sono state identificate 399 persone e controllati 216 veicoli da parte del personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Teramo, della Squadra Volante del Commissariato di Atri e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Denunce per guida in stato di ebbrezza e senza patente

Durante i controlli, un cittadino italiano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, avendo superato il limite consentito di tasso alcolemico. Un altro cittadino è stato deferito per guida senza patente.

Provvedimenti del Questore

Il Questore di Teramo, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un ammonimento per fatti di mobbing tra colleghi di lavoro. Inoltre, sono stati emessi un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roseto degli Abruzzi e un Avviso Orale nei confronti di due soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

