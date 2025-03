Si presenta all'ufficio immigrazione di Ferrara per chiedere i documenti e viene arrestato per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Polizia di Stato ha eseguito tre ordini di carcerazione e denunciato due ragazzi per ricettazione a Ferrara. L’operazione si è svolta il 24 e 25 marzo, coinvolgendo due uomini e una donna, con l’obiettivo di contrastare il crimine nella città.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella mattinata del 24 marzo, la Squadra Mobile di Ferrara ha eseguito due ordini di carcerazione. Uno è stato emesso nei confronti di una donna accusata di stalking, mentre l’altro ha riguardato un uomo responsabile di numerosi furti. Entrambi erano già agli arresti domiciliari, ma le misure sono state aggravate a causa delle ripetute violazioni degli ordini imposti dall’Autorità.

Arresto per reati legati agli stupefacenti

Nella mattina del 25 marzo, un cittadino straniero si è presentato presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione per richiedere documenti. Tuttavia, è emerso che l’uomo era soggetto a un ordine di carcerazione per reati legati agli stupefacenti. Il personale della Squadra Mobile ha notificato l’atto e accompagnato l’uomo presso la Casa Circondariale di Ferrara, dove dovrà scontare 2 anni di reclusione.

Denunce per ricettazione

Nel tardo pomeriggio del 24 marzo durante un servizio di prevenzione dei furti in abitazione, il personale della Squadra Mobile ha notato due giovani a bordo di un ciclomotore che si aggiravano con fare sospetto. Dopo un controllo, i ragazzi sono stati trovati in possesso di 1 grammo di hashish e il ciclomotore è risultato rubato. Sono stati quindi denunciati per ricettazione e sanzionati per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

