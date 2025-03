Esploso il razzo tedesco Spectrum: il primo lancio orbitale dall’Europa finisce in mare dopo 30 secondi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il primo razzo orbitale commerciale lanciato dalla terraferma europea è esploso in volo pochi secondi dopo il decollo. Lo Spectrum, sviluppato dalla startup tedesca Isar Aerospace, è partito dalla base artica norvegese di Andøya, ma ha perso il controllo dopo circa 30 secondi, precipitando in mare. Nonostante il fallimento, l’azienda esulta: “Era un test, è stato un successo”.

Razzo europeo esploso: cosa è successo

Come riporta Ansa, il razzo Spectrum avrebbe dovuto segnare un momento storico per l’Europa: il primo lancio orbitale commerciale dalla terraferma, escludendo Russia e Regno Unito. Ma il sogno si è infranto in pochi secondi.

Decollato alle 12.30 del 30 marzo dal centro spaziale Andøya, in Norvegia, il razzo ha iniziato a oscillare, si è capovolto e poi è caduto in mare. Il fallimento era, in parte, previsto dalla stessa startup, che aveva già messo le mani avanti parlando di “un test tecnico”.

Fonte foto: Instagram @isaraerospace

Il razzo Spectrum è partito dalla base artica norvegese di Andøya

Isar Aerospace esulta lo stesso

Sui social ufficiali, Isar Aerospace ha descritto il volo come un “grande successo”. “Abbiamo avuto un decollo pulito e 30 secondi di volo. Abbiamo validato il nostro Flight Termination System”, ha dichiarato il Ceo Daniel Metzler, sottolineando che l’obiettivo del primo volo era testare l’integrazione di tutti i sistemi del vettore.

“Ogni secondo in volo è prezioso”, aveva spiegato prima del lancio, confermando che l’azienda mirava soprattutto a raccogliere dati e fare esperienza.

Spectrum sogna di battere SpaceX

Lo Spectrum misura 28 metri di altezza, può trasportare fino a 1.000 kg in orbita terrestre bassa, ed è frutto di sette anni di sviluppo da parte di tre ex studenti della Technical University di Monaco.

L’azienda, fondata nel 2018, ha già raccolto oltre 400 milioni di euro da investitori pubblici e privati, inclusi Esa, governo tedesco e Nato.

Il piano è ambizioso: lanciare fino a 40 razzi all’anno da un nuovo quartier generale vicino a Monaco.

Già pronti Spectrum 2 e 3

Nonostante l’esplosione, Isar Aerospace guarda al futuro: i razzi Spectrum 2 e 3 sono già in produzione, e nuovi test sono attesi nei prossimi mesi.

Secondo Alexandre Dalloneau, vicepresidente delle operazioni, “questo primo test integrato ci fornisce migliaia di dati su cui lavorare”. Per la giovane startup tedesca, ogni lancio è un passo verso l’obiettivo finale: rendere l’Europa autonoma nello spazio.