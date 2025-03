Ferrara, ubriachi aggrediscono i poliziotti: uno arrestato dopo aver danneggiato la finestra della Questura

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Ferrara per resistenza e danneggiamento aggravato di beni pubblici. L’episodio è avvenuto la mattina del 25 marzo in Piazza Verdi, quando due individui in stato di alterazione alcolica hanno opposto resistenza alle forze dell’ordine.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale dell’UPGSP della Questura di Ferrara è intervenuto a seguito di una segnalazione di rissa. Tuttavia, giunti sul posto, gli agenti hanno identificato due persone in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche. I due si sono mostrati subito ostili al controllo.

Arresto e conseguenze

Durante l’intervento, i due individui hanno opposto resistenza, e uno di loro ha procurato lesioni agli agenti. Una volta in Questura, l’arrestato ha danneggiato l’infisso di una finestra dell’UPGSP. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, che ha confermato il provvedimento e fissato la data dell’udienza penale per l’8 aprile.

Denuncia e sanzioni

L’altro individuo è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Entrambi, essendo in stato di ubriachezza, sono stati sanzionati amministrativamente secondo l’articolo 688 del codice penale.

Fonte foto: IPA