Perseguita e picchia l'ex compagno che finisce più volte in ospedale, donna arrestata per stalking a Modica

Una donna di origine siracusana è stata arrestata a Modica (Ragusa) per stalking e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagno. L’arresto è stato eseguito in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano.

Dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la donna, di 50 anni, dovrà scontare una pena definitiva di 10 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. La condanna è stata irrogata dai magistrati milanesi per i reati di stalking e lesioni aggravate.

Comportamenti vessatori

I fatti di reato si riferiscono a una serie di condotte vessatorie e maltrattanti perpetrate dalla donna nel biennio 2022-2024 nei confronti di un coetaneo. I litigi frequenti tra i due spesso si concludevano con l’uomo che doveva ricorrere a cure mediche.

Persecuzioni e messaggi incessanti

Nonostante le violente discussioni, la donna continuava a pedinare l’ex compagno e a contattarlo incessantemente tramite messaggistica social, nel tentativo di riappacificarsi.

Pregiudizi di polizia

La 50enne ha anche vari pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per resistenza a pubblico ufficiale, tutti commessi durante il suo lungo soggiorno in Lombardia. Scontata la pena, le verrà applicata la misura della libertà vigilata per un anno.

Fonte foto: IPA