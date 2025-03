Condannati per spaccio e violenza sessuale, due latitanti arrestati a Ravenna: i dettagli dell'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Ravenna per eseguire provvedimenti di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria italiana. Gli arresti sono avvenuti il 25 marzo, nell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati, con un focus particolare sulla ricerca di soggetti latitanti.

Operazione della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle ultime settimane, gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna hanno intensificato i controlli nella provincia, seguendo le direttive del Questore dr. Lucio Pennella. L’obiettivo principale era la prevenzione e repressione dei reati, con un’attenzione particolare ai soggetti latitanti.

Primo arresto vicino al porto

Nel pomeriggio di martedì 25 marzo, i poliziotti hanno individuato e arrestato un cittadino extracomunitario nei pressi del porto. L’uomo, in regola con le norme sul soggiorno, era destinatario di un ordine di cattura per la carcerazione, dovendo scontare una condanna di due anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti, emessa dal Tribunale di Ravenna.

Secondo arresto nel centro cittadino

Poche ore dopo, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato e arrestato un secondo uomo, cittadino italiano, vicino a un’abitazione del centro cittadino. L’uomo è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Bologna alla pena di un anno e un mese di reclusione per violenza sessuale consumata nel settembre del 2021. Successivamente, i due arrestati sono stati identificati e accompagnati in carcere.

